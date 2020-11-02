Мэрия Бишкека внесла в БГК проект бюджета на 2021 год

Столичная мэрия внесла в Бишкекский городской кенеш проект бюджета на 2021 год. Документ вывешен на общественное обсуждение на сайте БГК.

Как отмечается в справке-обосновании, доходная часть местного бюджета спрогнозирована на сумму 10 миллиардов 230 тысяч 993,6 сома. Отметим, что на 2020 год доходная часть планировалась в размере 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов.

По налоговым доходам прогноз на следующий год составляет 8 миллиардов 951 тысячу 248 сомов. По неналоговым доходам — 1 миллиард 181 тысячу 996,1 сома, по специальным средствам — 233 тысячу 396,1 сома.

Расходы запланированы на уровне 10 миллиардов 230 тысяч 993,6 сома, в том числе 233 тысячи 396,1 сома — по специальным средствам.