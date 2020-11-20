Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова.

По ее словам, тарифная политика была утверждена на три года, то есть до 2022 года включительно.

«Лимит 700 киловатт-часов (для высокогорных районов 1000 киловатт-часов) сохранили, до его достижения все абоненты платят 77 тыйынов независимо от регионов, при большем потреблении — 2,16 сома за 1 киловатт-час. Другим абонентам также сохранили 2,24 сома, насосные станции платят 77,9, это социальный тариф», — сказала Миргуль Айдарова.

Также она добавила, что введены новые абоненты — майнинги. Для них установлен повышенный тариф в 2,91 сома за киловатт-час. Поменялся тариф для детских домов, теперь они платят по 1,58 сома за киловатт-час.

Она отметила, что в следующем году начнется разработка новой тарифной политики на 3 или 5 лет.