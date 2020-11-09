В Кыргызстане евро превысил отметку 100 сомов

Курс евро в Кыргызстане превысил отметку 100 сомов. Об этом говорится на сайте Valuta.kg.



По его данным, средний курс покупки европейской валюты составляет 99,21 сома, продажи — 100,61. Официальный курс Нацбанка — 99,23 сома.



Фото скриншот сайта valuta.kg. Курс евро в Кыргызстане превысил отметку 100 сомов

Доллар покупают за 84,06 сома, продают — 84,56.

Доллар подорожал две недели назад. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома.