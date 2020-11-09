15:28
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Экономика

В Кыргызстане евро превысил отметку 100 сомов

Курс евро в Кыргызстане превысил отметку 100 сомов. Об этом говорится на сайте Valuta.kg. 

По его данным, средний курс покупки европейской валюты составляет 99,21 сома, продажи — 100,61. Официальный курс Нацбанка — 99,23 сома.

скриншот сайта valuta.kg
Фото скриншот сайта valuta.kg. Курс евро в Кыргызстане превысил отметку 100 сомов

Доллар покупают за 84,06 сома, продают — 84,56. 

Доллар подорожал две недели назад. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за два дня подорожав на 2,5 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172394/
просмотров: 827
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 ноября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноября
Обратный тренд. Доллар немного подешевел
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 ноября
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома
Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 84 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 ноября
Нацбанк: В последние дни спрос на валюту преобладает над предложением
Курс доллара в Кыргызстане превысил 83 сома
Доллар в Кыргызстане приближается к 83 сомам
Популярные новости
Группа неизвестных вновь пытается захватить ОАО &laquo;Кыргызалтын&raquo; Группа неизвестных вновь пытается захватить ОАО «Кыргызалтын»
Налоговики призывают Beeline воздержаться от&nbsp;голословных обвинений Налоговики призывают Beeline воздержаться от голословных обвинений
Бюджет Бишкека уменьшен более чем на&nbsp;полмиллиарда. Чем это грозит столице? Бюджет Бишкека уменьшен более чем на полмиллиарда. Чем это грозит столице?
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 ноября
Бизнес
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
Специалисты O!Store: Мы&nbsp;живем в&nbsp;условиях новой реальности Специалисты O!Store: Мы живем в условиях новой реальности
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
9 ноября, понедельник
15:24
В Мордовии местный житель убил кыргызстанца В Мордовии местный житель убил кыргызстанца
15:21
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
15:17
Фракция «Кыргызстан» вновь требует проведения внеочередной сессии горкенеша
15:10
Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
15:01
У образовательной платформы iBilim.kg изменился веб-адрес