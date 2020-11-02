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Экономика

В октябре Нацбанк продал $59,5 миллиона для поддержки сома

В октябре Национальный банк дважды проводил интервенции по продаже долларов. В итоге на рынке реализовано $59,5 миллиона.

Отметим, что Нацбанк провел интервенцию 15 октября, продав $17,1 миллиона. Тогда доллар резко вырос из-за нестабильной ситуации в республике и ограничений на международные переводы. Благодаря интервенции ситуацию удалось ненадолго стабилизировать.

Но на прошлой неделе доллар вновь резко вырос в цене, вплотную приблизившись к отметке 82 сома. Это вынудило НБ КР на прошлой неделе вновь провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171537/
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