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Экономика

Казахстан просит защитить свои компании, работающие в Кыргызстане

Казахстанская сторона выразила озабоченность в связи со сложившейся в Кыргызстане ситуацией с компаниями «Каз Минералз Бозымчак», «Джеруй», «Джамгыр» и «Вертекс Голд Компани».

Сегодня министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в рамках рабочего визита в Казахстан посетил АО «Казах Экспорт». Он провел переговоры с председателем правления компании Русланом Искаковым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-казахстанских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также рассмотрели возможность диверсификации взаимной торговли, в том числе с использованием финансово-страховых инструментов АО «Казах Экспорт».

Руслан Казакбаев отметил, что поднимаемые АО «Казах Экспорт» вопросы, связанные с защитой казахстанского капитала в Кыргызстане, вполне реализуемые.

«Руслан Казакбаев предложил поддерживать прямую связь для решения возникающих проблем. Председатель правления АО «Казах Экспорт» Руслан Искаков рассказал о текущей деятельности и планах ведомства, а также отметил готовность к дальнейшему сотрудничеству с кыргызской стороной в приоритетных отраслях экономики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171328/
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