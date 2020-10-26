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Экономика

За месяц приток денежных переводов от мигрантов снизился на $10,6 миллиона

В августе 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $237,4 миллиона, что на $10,6 миллиона меньше, чем в июле. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с августом 2019-го показатель вырос на $18 миллионов. Если сравнить объем переводов в августе с данными за декабрь прошлого года, то рост составил $22,5 миллиона.

Всего за восемь месяцев 2020 года в республику перечислили $1 миллиард 462,7 миллиона. Это на $107,8 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $1 миллиард 431 миллион. Из других государств в КР перечислили еще $12,23 миллиона, из США — $14,02 миллиона.

По итогам восьми месяцев года наблюдался и отток денежных средств — $302,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $294,8 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе — августе 2020-го в Кыргызстан составил $1 миллиард 159,8 миллиона.

По итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170786/
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