12:39
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Экономика

Банкам рекомендовано работать с 9.00 до 15.00

Банковская и платежная системы работают в режиме, соответствующем требованиям чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что Нацбанк, коммерческие банки и другие финансово-кредитные организации, лицензируемые и регулируемые Национальным банком, своевременно и бесперебойно обеспечивают потребности отраслей экономики, предпринимателей и населения в основных банковских услугах.

Платежная система, включая национальную платежную систему «Элкарт», работает в штатном режиме.

Финансовые организации осуществляют безналичные платежи, платежные и переводные операции по национальным платежным системам и системам денежных переводов физических лиц без открытия счета.

«Для своевременного обеспечения населения наличными деньгами в период зачисления заработных плат, пенсий и пособий Национальным банком и его областными управлениями в регионах проводится работа по обеспечению потребностей населения, отраслей экономики в наличных деньгах в полном объеме через коммерческие банки, включая их филиалы и сберегательные кассы, осуществляющие деятельность во всех регионах страны. Доступ как к наличным деньгам, так и безналичным платежам осуществляется через банковское оборудование, установленное финансовыми организациями, во всех регионах страны», — говорится в сообщении.

На 1 сентября 2020 года на территории Кыргызстана установлено 1 тысяча 813 банкоматов, 11 тысяч 633 POS-терминала (из них 9 тысяч 447 POS-терминалов в торгово-сервисных точках и 2 тысячи 186 — в филиалах и сберкассах коммерческих банков) и 2 тысячи 18 платежных терминалов.

В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением банковских услуг, следует обращаться непосредственно в финансовые организации, которым рекомендовано определить время работы с 9.00 до 15.00.

«Информация об услугах и продуктах финансовых организаций, а также режим работы размещены на их интернет-сайтах. Национальный банк отслеживает ситуацию и принимает меры для обеспечения стабильности, безопасности финансовой и платежной систем страны», — заключили в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/168840/
просмотров: 1230
Версия для печати
Материалы по теме
Банки Кыргызстана частично возобновляют свою деятельность
Нацбанк отключил систему платежей SWIFT, чтобы избежать вывода денег из страны
Деятельность банков сегодня снова приостановлена, но система «Элкарт» действует
Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу
Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров
Нацбанк Кыргызстана возобновил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Нацбанк направил более 6 миллиардов сомов на поддержку экономики
Нацбанк: Возвращение обычной практики работы банков с заемщиками преждевременно
Нацбанк приостановил прием ветхих денег и продажу золотых слитков
Реструктуризация кредитов составила половину кредитного портфеля банков
Популярные новости
Ситуация в Кыргызстане. Бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением Ситуация в Кыргызстане. Бизнес-сообщество выступило с экстренным обращением
Банки Кыргызстана частично возобновляют свою деятельность Банки Кыргызстана частично возобновляют свою деятельность
Бизнес-сообщество просит возобновить работу банков и&nbsp;предприятий Бизнес-сообщество просит возобновить работу банков и предприятий
Выплата повышенных пенсий за&nbsp;октябрь в&nbsp;Кыргызстане начнется вовремя Выплата повышенных пенсий за октябрь в Кыргызстане начнется вовремя
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
12 октября, понедельник
12:36
Правовой тупик. Кыргызстан захлебнется в пандемии COVID-19 без донорской помощи Правовой тупик. Кыргызстан захлебнется в пандемии COVID...
12:27
Эмомали Рахмон одержал оглушительную победу на выборах президента Таджикистана
12:23
Вторая волна COVID-19. Кол-центр 118 возобновит работу на этой неделе
12:23
Инфекционная больница в Баткенской области начала принимать пациентов
12:21
В Сети появилось новое видео, как БМП снесла забор государственной резиденции