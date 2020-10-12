Банкам рекомендовано работать с 9.00 до 15.00

Банковская и платежная системы работают в режиме, соответствующем требованиям чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что Нацбанк, коммерческие банки и другие финансово-кредитные организации, лицензируемые и регулируемые Национальным банком, своевременно и бесперебойно обеспечивают потребности отраслей экономики, предпринимателей и населения в основных банковских услугах.

Платежная система, включая национальную платежную систему «Элкарт», работает в штатном режиме.

Финансовые организации осуществляют безналичные платежи, платежные и переводные операции по национальным платежным системам и системам денежных переводов физических лиц без открытия счета.

«Для своевременного обеспечения населения наличными деньгами в период зачисления заработных плат, пенсий и пособий Национальным банком и его областными управлениями в регионах проводится работа по обеспечению потребностей населения, отраслей экономики в наличных деньгах в полном объеме через коммерческие банки, включая их филиалы и сберегательные кассы, осуществляющие деятельность во всех регионах страны. Доступ как к наличным деньгам, так и безналичным платежам осуществляется через банковское оборудование, установленное финансовыми организациями, во всех регионах страны», — говорится в сообщении.

На 1 сентября 2020 года на территории Кыргызстана установлено 1 тысяча 813 банкоматов, 11 тысяч 633 POS-терминала (из них 9 тысяч 447 POS-терминалов в торгово-сервисных точках и 2 тысячи 186 — в филиалах и сберкассах коммерческих банков) и 2 тысячи 18 платежных терминалов.

В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением банковских услуг, следует обращаться непосредственно в финансовые организации, которым рекомендовано определить время работы с 9.00 до 15.00.

«Информация об услугах и продуктах финансовых организаций, а также режим работы размещены на их интернет-сайтах. Национальный банк отслеживает ситуацию и принимает меры для обеспечения стабильности, безопасности финансовой и платежной систем страны», — заключили в Нацбанке.