08:54
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Экономика

Нацбанк продолжает продавать доллары для поддержки сома

Нацбанк провел третью в сентябре интервенцию для стабилизации курса национальной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что на рынке продано $5 миллионов с расчетами на дату сделки и $14 миллионов 650 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего же в сентябре Нацбанк продал на валютном рынке $37 миллионов 450 тысяч.

Напомним, что провести очередную интервенцию НБ КР вынудил продолжающийся рост курса доллара. К концу прошлой недели он приблизился к отметке 80 сомов. За неделю американская валюта подорожала на 60 тыйынов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166553/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар приближается к отметке 80 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 сентября
Интервенция не подействовала. Курс доллара продолжает расти
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 сентября
Популярные новости
Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла
С&nbsp;1&nbsp;января 2021 года отчеты по&nbsp;налогам нужно будет предоставлять электронно С 1 января 2021 года отчеты по налогам нужно будет предоставлять электронно
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;26&nbsp;сентября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 26 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Доллар приближается к&nbsp;отметке 80&nbsp;сомов Доллар приближается к отметке 80 сомов
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
28 сентября, понедельник
08:41
Нацбанк продолжает продавать доллары для поддержки сома Нацбанк продолжает продавать доллары для поддержки сома...
08:27
Дело Алмазбека Атамбаева. Завершилось расследование четырех уголовных дел
08:12
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
00:15
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
27 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 сентября: ночью похолодает
20:40
Обрушение перехода, где пострадали кыргызстанцы: возбуждено уголовное дело
20:02
Пострадавшим при обрушении перехода кыргызстанцам выплатят компенсацию
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, онлайн-семинар и лекция
18:37
Жилмассив «Ак-Орго» выбирает партию «Кыргызстан» № 15