Нацбанк продолжает продавать доллары для поддержки сома

Нацбанк провел третью в сентябре интервенцию для стабилизации курса национальной валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что на рынке продано $5 миллионов с расчетами на дату сделки и $14 миллионов 650 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Всего же в сентябре Нацбанк продал на валютном рынке $37 миллионов 450 тысяч.

Напомним, что провести очередную интервенцию НБ КР вынудил продолжающийся рост курса доллара. К концу прошлой недели он приблизился к отметке 80 сомов. За неделю американская валюта подорожала на 60 тыйынов.