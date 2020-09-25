Доллар приближается к отметке 80 сомов

Несмотря на проведенную Нацбанком интервенцию, доллар в Кыргызстане продолжает дорожать. Курс продажи приблизился к 80 сомам.

Сегодня американскую валюту покупают по 79,4-79,5 сома, а продают — по 79,75-79,8 сома. За сутки он вырос еще на 20 тыйынов.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 79,3499 сома.

Российский рубль также продолжает терять в цене. Сегодня его покупают по 1,025-1,03 сома, продают — по 1,045-1,055 сома. Официальный курс составляет 1,0281 сома (падение — на 1,07 процента).