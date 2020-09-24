Как нерасторопность правительства может оставить кыргызстанцев без тепла

Правительственные чиновники разных уровней бодро рапортуют, что к новому отопительному сезону все готово. И уголь закупили, и энергосети отремонтировали. Забывают упомянуть только об одном.

Из-за огромнейших долгов за газ жители регионов, да и часть бишкекчан, могут зимой остаться без тепла.

Виной отнюдь не поставщики тепла. Они такие же заложники ситуации, как и простые кыргызстанцы. Долги за природный газ в полмиллиарда сомов образовались из-за того, что Минфин просто не перечислил положенные средства из бюджета за прошлый отопительный сезон.

Четверть миллиарда долгов

В состав госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» входит 134 котельные. Из них 54 работают на угле, 32 — на электроэнергии, 28 — на мазуте, 20 — на природном газе.

Ежегодно Госагентство регулирования топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) устанавливает тариф на отопление в 1 тысячу 134 сома за 1 гигакалорию тепловой энергии. Но себестоимость ее выработки выше, достигает 5-6 тысяч сомов. Разницу между себестоимостью и конечным тарифом государство покрывает из бюджета.

Ежегодные субсидии «Кыргызтеплоэнерго» составляют 1 миллиард 208 миллионов сомов.

Из них около 90 процентов средств уходит на закупку топлива. Перечисление средств идет в течение года. Поэтому многие поставщики топлива знают, что ждать оплаты придется несколько месяцев. На сегодня «Кыргызтеплоэнерго» рассчиталось с поставщиками за уголь и мазут за прошлый отопительный сезон.

Потребность в газе котельных «Кыргызтеплоэнерго» во время отопительного сезона составляет около 33,5 миллиона кубометров.

В госпредприятиии заверяют, что с газом проблем нет. Ежегодно заключает договор на отопительный период и по нему поставляют топливо. Правда, после прямого вопроса журналиста, а есть ли долги, руководство госпредприятия признается, что не все так радужно.

Долг «Кыргызтеплоэнерго» перед «Газпромом» — 257 миллионов сомов. Это самая большая задолженность среди промышленных абонентов.

«Долг за газ есть. Но из-за пандемии у Минфина чуть-чуть есть сложности с финансированием. Мы уже составили с «Газпромом» график погашения долга за прошлый отопительный сезон. Минфин в сентябре и октябре сделает перевод. До начала отопительного сезона мы с ними рассчитаемся. У нас есть такая договоренность», — заверил заместитель генерального директора госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго» Айбек Джурунов.

Кто согреет Токмак

Муниципальное предприятие «Токмок жылуулук» завершает подготовку к отопительному сезону. В ближайшие дни пройдет опрессовка систем. Правда, есть одна проблема. У МП большие долги за газ. На сегодня компания на третьем месте среди самых крупных должников «Газпрома».

Кредиторская задолженность «Токмок жылуулука» составляет 37 миллионов сомов, текущая — 32 миллиона сомов.

Текущие долги образовались из-за того, что компания до сих пор не получила субсидии. Напомним, что государство доплачивает подающим тепло компаниям разницу между установленным тарифом на тепло и тем, что оплачивает население. Правда, делает это нерегулярно. Отсюда и проблемы.

Самой сложной ситуация в Токмаке была в 2016 году. Тогда «Газпром» ограничил подачу газа из-за долга в 70 миллионов сомов.

Токмакчане стали жаловаться на отсутствие тепла в середине ноября. В город с проверкой ездил тогда еще премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Замерзали в ту зиму не только простые горожане, но и воспитанники дома ребенка. Школы и детские сады закрывали. Чиновникам понадобилось больше двух недель для решения проблемы.

В этом году ситуация может повториться, если правительственные чиновники не вспомнят, что кроме выборов в стране есть и более насущные вопросы. Но директор «Токмок жылуулука» пока полон оптимизма. Более того, заверяет, что затопить готовы раньше. Как никак эксперты обещают вторую волну коронавируса. Правда, точного ответа на вопрос, дадут ли городу природный газ для отопления, у него нет.

«Мы направили обращение в «Газпром», чтобы они начали подачу газа. Пока условий нам не озвучили. Но в этом году мы обратились раньше, потому что есть угроза второй волны коронавируса. Мы хотим раньше запуститься, не ждать первого снега. Пока требований нет, но и ответа на наше обращение мы еще не получили», — отметил Шамил уулу Тамерлан.

Долги в 32 миллиона сомов — это текущая задолженность за прошлый отопительный сезон. И в этом году она в два раза больше, чем в 2019-м. Ведь на начало прошлого отопительного сезона у МП «Токмок жылуулук» были долги за природный газ в 15 миллионов сомов. Тогда компания и «Газпром» заключали соглашение с графиком погашения долга. В этом году такого документа стороны пока не подписывали.

Директор предприятия отмечает, что вопрос перечисления субсидий решается на уровне правительства. Обычно средства выделяют в начале отопительного сезона.

«Пока мы этих денег не видели. Я не знаю, как «Газпром» отреагирует на наше обращение. Но пока с их стороны не было требований, как в 2016 году. Если государство выделит средства, мы сразу погасим долги», — уверяет Шамил уулу Тамерлан.

Бишкекчане могут остаться без тепла

Под угрозой мерзнуть в холода оказались не только жители регионов. Бишкекчане тоже могут стать заложниками политики Министерства финансов. Дело в том, что тепло жителям столицы подает не только «Бишкектеплосеть». Есть и еще одна организация — «Бишкектеплоэнерго».

«Бишкектеплоэнерго» обеспечивает теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО «Бишкектеплосеть».

Предприятие обслуживает западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин. Всего оно подает тепло в 605 многоэтажных домов. Общее число абонентов коммунального предприятия — 33 тысячи 189 человек, 12 объектов здравоохранения, 40 школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей.

Ремонт и подготовку к отопительному сезону предприятие завершает. А вот с подачей тепла могут быть проблемы. Ведь «Бишкектеплоэнерго» второе по сумме задолженности за газ.

«Бишкектеплоэнерго» должно «Газпрому» 163 миллиона 816,7 тысячи сомов.

Долг образовался из-за недофинансирования из городского бюджета. В столичной мэрии отмечают, что долг возник в том числе из-за резкого сокращения сборов от потребителей тепловой энергии. Ведь правительство предоставило отсрочку по коммунальным платежам на время карантина.

«На сегодня вопрос решился. Мы составили договор с «Газпромом». Есть график погашения всей суммы задолженности до ноября 2020 года включительно», — отметил директор «Бишкектеплоэнерго» Байымбет Байгараев.

Не будет денег — не будет газа

В компании «Газпром Кыргызстан» подтверждают наличие больших долгов у региональных котельных. На сегодня задолженность «Кыргызтеплоэнерго», «Токмок жылуулук» и «Бишкектеплоэнерго» составляет более 450 миллионов сомов.

«Мы понимаем, что ситуация сложная, сказалась пандемия, но важно отметить, что весь долг образовался еще до пандемии. Мы сейчас ведем переговоры с Министерством финансов для его погашения. До начала отопительного сезона долги за газ должны погасить. В противном случае мы не сможем подать газ котельным», — прокомментировал ситуацию 24.kg замгендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

Представитель компании подтвердил информацию о соглашениях по погашению задолженностей и прокомментировал их исполнение.

«Это инициатива ОсОО «Газпром Кыргызстан», так как мы понимали, что единовременно погасить всю сумму сейчас бюджет не в состоянии. Предложили составить график, разделив общую сумму на несколько месяцев. Но, к нашему большому сожалению, графики не выполняются со стороны потребителей. Проблема в том, что на основании данных графиков мы подписали аналогичное соглашение с внешним поставщиком газа в республике. Сейчас мы срываем график выплат в сторону поставщика и несем убытки из-за штрафов, потому что с внешним поставщиком все взаимоотношения выстроены на рыночных принципах: нет денег — нет товара», — рассказал представитель «Газпрома».

В соответствии со статьей 5 межправительственного соглашения между Кыргызстаном и Россией от 2013 года «О сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории КР» кыргызстанская сторона должна гарантировать полную и своевременную оплату за природный газ бюджетными потребителями.

Однако сейчас этого не происходит. Из-за долгов компаний «Газпром Кыргызстан» не может вовремя рассчитаться за поставки в страну газа. Из собственных источников 24.kg стало известно, что этой зимой тысячи абонентов могут остаться без тепла.

Из-за долгов российский «Газпром» может попросту не дать дополнительный объем голубого топлива.

Да, подача природного газа будет идти в том объеме, в котором она есть сейчас. Но этого хватит только не текущее потребление. Для котельных этого объема не хватит. У правительства есть еще пару недель на то, чтобы хотя бы частично погасить долги. Иначе обещания теплой и уютной зимы так и останутся лозунгами. А на самом деле кыргызстанцы будут сидеть без тепла.