Продажа радиочастот. Комментарий Ассоциации операторов связи

В Кыргызстане продолжается скандал вокруг сделок по покупке операторами связи и интернет-провайдерами полос радиочастот. В интервью 24.kg директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев прокомментировал громкие уголовные дела и рассказал, почему оценка ущерба завышена.

— Айбек, как вы прокомментируете ситуацию с незаконным отчуждением лицензии на частоты Ala-TVи последующим задержанием руководителей Государственного агентства связи?

— Нужно обязательно отметить, что на сегодня дело находится на этапе досудебного расследования. До вынесения какого-либо решения уполномоченного органа говорить о незаконности проведенной сделки и тем более давать оценку действиям сторон считаю некорректным.

К сожалению, у нас очень часто еще до решения суда выносят общественные обвинения и навешивают ярлыки, забывая о действующей в законодательстве презумпции невиновности. Айбек Куренкеев

На наш взгляд, ситуация пока не очень понятна, так как нет более точных комментариев со стороны следствия, какие же нарушения действительно выявлены и имели место по фактам дела.

— Если рассматривать принципиальную возможность проведения такого рода сделок по отчуждению и переоформлению лицензий на радиочастоты, такие сделки вообще законны?

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— Да, совершенно законны. В рамках действующего законодательства предусмотрена такая возможность в положении о лицензировании деятельности по использование радиочастотного спектра (постановление правительства КР № 754): «Отчуждение лицензии на использование радиочастотного спектра производится в случаях продажи активов оператора связи, связанных с использованием радиочастотного спектра, наличия судебного акта, вступившего в законную силу. Документы по отчуждению лицензии прилагаются к заявлению о переоформлении».

Сделка по приобретению и отчуждению лицензии вместе с активом в случае соблюдения всех процедур по ее проведению и оформлению полностью соответствует текущему законодательству.

Поэтому нужно разбираться по фактам, что же было нарушено...

— А что насчет переоформления для этих частот используемой технологии с телевидения на сотовую передачу данных LTE/4G? Есть мнение, что такое переоформление не должно было проводиться ГАС, и в результате нанесен ущерб государству.

— В Кыргызстане действует принцип технологической нейтральности частотного ресурса, который закреплен в действующем законодательстве. То есть нет законодательных ограничений на возможность использования оператором той или иной технологии на имеющемся у него радиочастотном ресурсе.

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Оператору для использования другой технологии нужно обратиться к регулятору, Государственному агентству связи при Госкомсвязи с соответствующим заявлением , пройти необходимые процедуры проверок и получить разрешение.

При этом дополнительных оплат за изменение используемой технологии законодательством не предусмотрено. Айбек Куренкеев

В данном случае цель государства и регулятора — стимулировать таким образом операторов на внедрение новых технологий и инвестиции в новое оборудование, на более эффективное использование радиочастотного ресурса. Ведь операторы связи каждый квартал платят существенные платежи за использование частотного ресурса — чем больше работает базовых станций, чем больше емкость сети, тем больше платежей получает государство в виде соответствующих налогов. И для крупных сотовых операторов данные платежи измеряются десятками и сотнями миллионов сомов.

— Насколько верно вообще рассуждать в этой ситуации об ущербе?

— Тут обязательно нужно оценивать ситуацию с правовой точки зрения. А рассуждать об ущербе с точки зрения, сколько бы могло заработать государство, если бы забрало эти частоты и продало их на аукционе, не совсем верно. Для того чтобы забрать частоты или, например, не продлить лицензию, тоже должны вовремя выполняться предусмотренные законом процедуры. Но таких процедур по отношению к компании Ala-TV, насколько мне известно, не проводилось.

Пока все трактовки по ущербу и оценке имеют сослагательное наклонение: «если бы государство могло продать эти частоты через аукцион»...

— Называлась сумма ущерба в 5 миллиардов сомов. Радиочастотный ресурс действительно такой дорогой?

— Честно говоря, мне непонятно, откуда взяты такие оценки по стоимости данного ресурса.

Если бы имеющийся у Ala-TV радиочастотный ресурс был выставлен государством на аукцион, то стартовая цена составила бы 31 миллион 40 тысяч сомов.

Это очень легко проверить любому специалисту. Есть соответствующая методика расчета стартовой цены, утвержденная постановлением правительства в 2017 году. Озвучиваемые оценки в миллиарды сом, которые могло бы получить государство в виде платежей от продажи частот, не имеют под собой никакого разумного основания.

— Как сами операторы связи реагируют на подобные высказывания?

— Ассоциацию операторов связи, выражающую консолидированное мнение всех операторов связи, очень беспокоит складывающаяся ситуация по формированию завышенных и совершенно не имеющих под собой оснований оценок по возможной стоимости радиочастотного ресурса на рынке. Сейчас АОС проводит обсуждение с Госкомсвязи по этому вопросу, а также планируем обратиться в Министерство экономики.

— Но радиочастоты ведь ценный ресурс?

— Да, они действительно являются ограниченным и очень нужным для операторов связи ресурсом. Без них просто невозможно построить сеть. Поэтому они ценные.

Но при этом нужно учитывать, что радиочастотный ресурс нельзя сравнивать, например, с золотом или нефтью, или, например, другими лицензиями на недропользование. Айбек Куренкеев

Частоты нельзя продать на экспорт как отдельный продукт. Чтобы они начали приносить деньги, оператор должен вложить инвестиции, построить сеть и потом получить деньги с абонентов. Стоимость одних и тех же частот на разных рынках совершенно разная. Она зависит от того, сколько населения проживает в стране и может потенциально оплачивать за связь, какова платежеспособность у населения и какая средняя доходность у операторов с одного абонента.

— А сколько реально операторы могут платить за частоты?

— Давайте приведу пример. В прошлом году суммарный доход всех операторов связи КР, включая сотовых операторов, фиксированных операторов и интернет-провайдеров, составил 22,3 миллиарда сомов. Из этих денег нужно заплатить за интернет-трафик, заработную плату, арендную плату, за использование радиочастотного ресурса, оборудование расширения сети, налоги.

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Если завтра государство попросит за продление и получение частотных лицензий еще 10-30 миллиардов сомов за ограниченный ценный госресурс, то эти деньги в таком объеме не предусмотрены текущими бюджетами операторов и не могут взяться из ниоткуда. Получить такие деньги можно только за счет увеличения в несколько раз тарифов для абонентов.

За получение дополнительных денег в бюджет за частоты будут платить своеобразный налог на частоты абоненты всей страны. Айбек Куренкеев

И суммы, которые называются, совершенно несоизмеримы с реальной оценкой справедливой стоимости платежей за радиочастотный ресурс на рынке, который позволил бы операторам дальше развивать свои сети и предоставлять доступный интернет по доступным ценам жителям страны.

— Как могут сказаться уголовные дела на ситуации на рынке связи?

— АОС призывает уполномоченные государственные органы подойти адекватно к вопросу по оценке по стоимости радиочастот, процедурам продления лицензий и их технологической нейтральности. Мы просим принимать решения только на основе глубокого экономического и технического анализа.

Такие решения будут влиять не только на инвестиционную привлекательность страны, развитие телекома и реализацию цифровизации. Айбек Куренкеев

Это будет касаться каждого жителя страны, который является абонентом того или другого оператора, будет влиять на стоимость и доступность связи для населения Кыргызстана.