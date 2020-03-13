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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Заражение коронавирусом подтверждено уже в 116 государствах

За пределами Китая подтвердили 47,3 тысячи случаев заболевания в 116 государствах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что больше всего больных в Италии (12 тысяч 462), Иране (10 тысяч 75), Южной Корее (7 тысяч 869), Франции (2 тысячи 284), Испании (2 тысячи 277) и Германии (2 тысячи 78).

Всего на сегодня зафиксировали 128 тысяч 343 случая заражения коронавирусом. За сутки число заразившихся коронавирусом выросло на 2 тысячи 208 человек. Число умерших достигло 4 тысяч 720 человек, выздоровевших — 68 тысяч 324.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 67 тысяч 781 случай заражения, 3 тысячи 56 умерших и 50 тысяч 318 выздоровевших.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

  • Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/146367/
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