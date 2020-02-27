Институт бизнес-омбудсмена начинает работу

С завтрашнего дня бизнес-омбудсмен Кыргызстана официально начинает работу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе защитника бизнеса.

Бизнесмены теперь смогут приходить в офис и рассказывать о проблемах. Со следующей недели должен заработать официальный сайт, через который также можно будет подать жалобу.

«Предприниматели могут не только подать жалобу, если у них есть документы, но и узнать о нашей работе. По практике наших поездок по регионам можно сказать, что у бизнесменов есть вопросы квалификационного характера, по тому, какие жалобы мы можем рассматривать, в компетенции ли бизнес-омбудсмена те или иные вопросы. Они больше нуждаются в просто человеческом общении», — рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В организации отметили, что первый отчет о работе институт представит по итогам первого квартала 2020 года.

Бизнес-омбудсменом назначен бывший посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит. Его заместителями стали бывший глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев.