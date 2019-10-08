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Экономика

Правительство определилось с кандидатурами заместителей бизнес-омбудсмена

Правительство назначило двух заместителей бизнес-омбудсмена. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании совета по развитию бизнеса и инвестициям.

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По его словам, замами стали глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев. Оба они подавали заявки на должность защитника бизнеса и вошли в финальную пятерку претендентов.

Всего на должность претендовали 95 человек.

Напомним, что бизнес-омбудсменом назначен бывший посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит.
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