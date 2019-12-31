Индекс оливье-2020: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат

До нового, 2020 года остались считанные часы. В самом разгаре подготовка к застолью. С каждым годом все больше людей отказываются от пышных застолий в пользу минимализма. Но все равно очень многие семьи готовят на Новый год много салатов, первых и вторых блюд, сладостей.

Самое традиционное блюдо новогоднего стола — оливье. Даже тем, кто готовит по минимуму, тяжело представить новогодний стол без этого салата.

В классическом оливье восемь ингредиентов:

• отварной картофель;

• отварная морковь;

• вареная колбаса или отварное мясо;

• яйца вкрутую;

• соленые огурцы;

• консервированный зеленый горошек;

• майонез или сметана;

• укроп.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Мы сходили на несколько рынков и в супермаркеты Бишкека, чтобы узнать, сколько же стоят продукты для оливье.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по 200 граммов зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови и вареной колбасы, пять яиц.

Исходя из подсчетов его стоимости выходит, что оливье по-прежнему остается не только одним из самых вкусных и любимых, но и самым доступным салатом. Так, его средняя стоимость составила 328 сомов, а максимальная — 417 сомов.

Если же закупаться на рынке и поторговаться с продавцом, то можно немного сэкономить, тогда закуска обойдется в 238,5 сома.

Отметим, что в прошлом году средняя цена на оливье составляла 307 сомов. Получается, что за год салат подорожал на 21 сом. Произошло это в основном за счет увеличения цены на колбасу и яйца. Два года назад средняя цена оливье составляла 321 сом, а в 2016-м салат обошелся бы в 401 сом.

Приятного аппетита и счастливого Нового года!