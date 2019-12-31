Индекс оливье-2020: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат

До нового, 2020 года остались считанные часы. В самом разгаре подготовка к застолью. С каждым годом все больше людей отказываются от пышных застолий в пользу минимализма. Но все равно очень многие семьи готовят на Новый год много салатов, первых и вторых блюд, сладостей.
Самое традиционное блюдо новогоднего стола — оливье. Даже тем, кто готовит по минимуму, тяжело представить новогодний стол без этого салата.
В классическом оливье восемь ингредиентов:
• отварной картофель;
• отварная морковь;
• вареная колбаса или отварное мясо;
• яйца вкрутую;
• соленые огурцы;
• консервированный зеленый горошек;
• майонез или сметана;
• укроп.
Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.
Мы сходили на несколько рынков и в супермаркеты Бишкека, чтобы узнать, сколько же стоят продукты для оливье.
Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по
Исходя из подсчетов его стоимости выходит, что оливье по-прежнему остается не только одним из самых вкусных и любимых, но и самым доступным салатом. Так, его средняя стоимость составила 328 сомов, а максимальная — 417 сомов.
Если же закупаться на рынке и поторговаться с продавцом, то можно немного сэкономить, тогда закуска обойдется в 238,5 сома.
Отметим, что в прошлом году средняя цена на оливье составляла 307 сомов. Получается, что за год салат подорожал на 21 сом. Произошло это в основном за счет увеличения цены на колбасу и яйца. Два года назад средняя цена оливье составляла 321 сом, а в 2016-м салат обошелся бы в 401 сом.
Приятного аппетита и счастливого Нового года!