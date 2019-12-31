13:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Индекс оливье-2020: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат

До нового, 2020 года остались считанные часы. В самом разгаре подготовка к застолью. С каждым годом все больше людей отказываются от пышных застолий в пользу минимализма. Но все равно очень многие семьи готовят на Новый год много салатов, первых и вторых блюд, сладостей.

Самое традиционное блюдо новогоднего стола — оливье. Даже тем, кто готовит по минимуму, тяжело представить новогодний стол без этого салата.

В классическом оливье восемь ингредиентов:

• отварной картофель;

• отварная морковь;

• вареная колбаса или отварное мясо;

• яйца вкрутую;

• соленые огурцы;

• консервированный зеленый горошек;

• майонез или сметана;

• укроп.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Мы сходили на несколько рынков и в супермаркеты Бишкека, чтобы узнать, сколько же стоят продукты для оливье.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по 200 граммов зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови и вареной колбасы, пять яиц.

Исходя из подсчетов его стоимости выходит, что оливье по-прежнему остается не только одним из самых вкусных и любимых, но и самым доступным салатом. Так, его средняя стоимость составила 328 сомов, а максимальная — 417 сомов.

Если же закупаться на рынке и поторговаться с продавцом, то можно немного сэкономить, тогда закуска обойдется в 238,5 сома.

Отметим, что в прошлом году средняя цена на оливье составляла 307 сомов. Получается, что за год салат подорожал на 21 сом. Произошло это в основном за счет увеличения цены на колбасу и яйца. Два года назад средняя цена оливье составляла 321 сом, а в 2016-м салат обошелся бы в 401 сом.

Приятного аппетита и счастливого Нового года!
Ссылка:
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
В Кыргызстане на новогодние праздники будут дежурить более 10 тысяч милиционеров
Сооронбай Жээнбеков поздравил президентов с Новым годом по телефону
Канун Нового года. Что интересного ждет жителей Бишкека 31 декабря
В Бишкеке в новогоднюю ночь ГУОБДД перекроет площадь Ала-Тоо
Когда наступит год Крысы и почему принято наряжать елку. Новогодний тест
Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться
Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей
Имамам и молдо приказано не пропагандировать запрет на празднование Нового года
Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить крысу
Популярные новости
Иван Ипполитов: Политизация ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; может плохо закончиться Иван Ипполитов: Политизация ЧП на «Кумторе» может плохо закончиться
Внедрение автоматизированной системы отпуска топлива отложили на&nbsp;полгода Внедрение автоматизированной системы отпуска топлива отложили на полгода
Никита Мендкович: Произойди ЧП&nbsp;не&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;, мы&nbsp;бы о&nbsp;нем и&nbsp;не&nbsp;узнали Никита Мендкович: Произойди ЧП не на «Кумторе», мы бы о нем и не узнали
Доллар в&nbsp;Кыргызстане продолжает дешеветь. За&nbsp;неделю он&nbsp;потерял еще 15&nbsp;тыйынов Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За неделю он потерял еще 15 тыйынов
Бизнес
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
По&nbsp;итогам 2019 года &laquo;Керемет Банк&raquo; награжден медалью и&nbsp;благодарственным письмом По итогам 2019 года «Керемет Банк» награжден медалью и благодарственным письмом
MegaCom в&nbsp;очередной раз подтвердил нацеленность на&nbsp;качество MegaCom в очередной раз подтвердил нацеленность на качество
31 декабря, вторник
13:24
Энергетики в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме Энергетики в новогодние праздники будут работать в усил...
13:00
Индекс оливье-2020: во сколько бишкекчанам обойдется новогодний салат
12:46
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия будет работать два месяца
12:19
В Кыргызстане внедрили проект «Электронный нотариат»
12:02
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Подозреваемому изменили меру пресечения