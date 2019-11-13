11:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан может сэкономить 30-40 процентов объема потребления электроэнергии

Потенциал энергосбережения в Кыргызстане оценивается в 30-40 процентов от общего объема энергопотребления. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заведующий сектором развития возобновляемых источников энергии ГКПЭН Бекнур Маратбеков.

По его словам, за последние годы объем производства топлива увеличился на 9 процентов при росте потребления на 25 процентов. Поэтому энергоэффективность особенно важна для республики.

«Анализ показал, что потенциалом энергоэффективности обладают все сектора экономики», — отметил Бекнур Маратбеков.

Руководитель регионального проекта ПРООН-РТФ Сурен Гюрджинян рассказал о запуске в КР уникальной фотометрической лаборатории. Она будет тестировать осветительные приборы на соблюдение параметров энергетической эффективности.

«В стране приняли строительные нормы по освещению, разработали рекомендации по энергосбережению. Завершается разработка проекта национальной программы энергосбережения. Но техническое регулирование сферы немного голое без лабораторных испытаний. Поэтому в Кыргызстане и Армении открыли современные фотометрические лаборатории. Каждая в своем регионе не имеет аналогов. Они являются наиболее продвинутыми на пространстве ЕАЭС. Мы готовим лаборатории к аккредитации», — добавил Сурен Гюрджинян.
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Энергетики восстановили свет в подъезде дома № 77 на улице Масалиева
22 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
21 июня: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;9&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 9 ноября. Сколько семья тратит на еду
Переводы мигрантов в&nbsp;Кыргызстан сократились за&nbsp;год почти на&nbsp;$200 миллионов Переводы мигрантов в Кыргызстан сократились за год почти на $200 миллионов
Бюджет-2020. На&nbsp;что Кыргызстан будет жить в&nbsp;следующем году Бюджет-2020. На что Кыргызстан будет жить в следующем году
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на&nbsp;4,3 процента по&nbsp;итогам 2019 года ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,3 процента по итогам 2019 года
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; завершил ребрендинг и&nbsp;продолжит развивать рынок кредитования «Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
13 ноября, среда
11:36
Несвоевременное решение приграничных проблем играет на руку соседним странам Несвоевременное решение приграничных проблем играет на ...
11:34
Кыргызстан может сэкономить 30-40 процентов объема потребления электроэнергии
11:19
Правительство не знает, сколько мигрантов отказались от гражданства Кыргызстана
11:00
Взрыв в точке общепита. Кто защитит трудящихся?
10:58
Суд над экс-мэрами. Еще одному обвиняемому вызвали скорую помощь