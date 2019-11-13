Кыргызстан может сэкономить 30-40 процентов объема потребления электроэнергии

Потенциал энергосбережения в Кыргызстане оценивается в 30-40 процентов от общего объема энергопотребления. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заведующий сектором развития возобновляемых источников энергии ГКПЭН Бекнур Маратбеков.

По его словам, за последние годы объем производства топлива увеличился на 9 процентов при росте потребления на 25 процентов. Поэтому энергоэффективность особенно важна для республики.

«Анализ показал, что потенциалом энергоэффективности обладают все сектора экономики», — отметил Бекнур Маратбеков.

Руководитель регионального проекта ПРООН-РТФ Сурен Гюрджинян рассказал о запуске в КР уникальной фотометрической лаборатории. Она будет тестировать осветительные приборы на соблюдение параметров энергетической эффективности.

«В стране приняли строительные нормы по освещению, разработали рекомендации по энергосбережению. Завершается разработка проекта национальной программы энергосбережения. Но техническое регулирование сферы немного голое без лабораторных испытаний. Поэтому в Кыргызстане и Армении открыли современные фотометрические лаборатории. Каждая в своем регионе не имеет аналогов. Они являются наиболее продвинутыми на пространстве ЕАЭС. Мы готовим лаборатории к аккредитации», — добавил Сурен Гюрджинян.