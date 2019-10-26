Россия оставила ограничения для денежных переводов мигрантов из Кыргызстана

В Москве завершилось заседание Евразийского межправительственного совета. В нем принял участие премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Подписан ряд документов. В том числе введение Россией ограничения денежных переводов физическими лицами в Кыргызстан. Лимит введен с апреля 2019 года. Причем в одностороннем порядке на суммы в Кыргызстан до 100 тысяч рублей и в Казахстан — до 150 тысяч.

Глава кабинета министров КР отреагировал на это так: «Учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы многих граждан Кыргызстана, считаю, что именно такие проблемы необходимо решать на площадке союза», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Однако решен он в положительном для КР аспекте так и не был. Напомним, ранее депутат Дастан Бекешев предлагал правительству приостановить ратификацию всех соглашений с ЕАЭС из-за введенных Россией ограничений на размеры денежных переводов.