Парламент должен отложить принятие соглашений с ЕАЭС из-за лимитов на переводы

Депутат предлагает правительству приостановить ратификацию всех соглашений с Россией из-за введенных ею ограничений на размеры денежных переводов. С такой инициативой выступил Дастан Бекешев.

Он напомнил, что с апреля 2019 года Россия ввела в одностороннем порядке лимиты на денежные переводы в Кыргызстан до 100 тысяч рублей и в Казахстан до 150 тысяч. Премьер-министр уже поднимал вопрос об устранении лимитов на денежные переводы, но проблема не решилась.

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«Казалось бы, Россия пытается выстроить союз с одинаковыми правилами, однако сама же эти правила меняет, когда ей это удобно. Вопрос не будет решаться, пока руководство страны не захочет проявить «щедрость» души русской. А по сему решать пора самим. Я предлагаю кабмину приостановить ратификацию всех соглашений, касающихся ЕАЭС», — написал нардеп на своей странице в сети Facebook.

«Парламенту предлагаю пока отложить принятие закона «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, подписанного 6 ноября 2018 года в Москве». Этот документ как раз и призывает быть равными, но с его принятием партнеры по ЕАЭС станут равнее нас. Бред, скажете вы? Однако бредом являются и ограничения в рамках союза. Почему бы и нам не позаниматься таким «братским» бредом?» — заключил Дастан Бекешев.