Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан

Премьер-министр Кыргызстана на открытии «Евразийской недели» поднял вопрос о введенных Россией ограничениях на объемы переводов. Мухаммедкалый Абылгазиев назвал это нарушением норм договора о ЕАЭС.

Мы решили выяснить, почему руководство страны так озаботилось проблемой. Для этого мы сравнили объемы денежных переводов с данными по ВВП страны, промышленному производству, доходам бюджета и даже госдолгу. Анализ показал, что опасения кабмина вполне понятны. Поступления мигрантов составляют треть ВВП Кыргызстана и часто превышают общие доходы казны.

Треть ВВП и внутренний долг

ВВП республики по итогам июля этого года сложился на сумму 284 миллиарда 417 миллионов сомов, объем промышленного производства — 150 миллиардов 253,1 миллиона.

Общие доходы бюджета за январь — июль 2019-го — 74 миллиарда 378,6 миллиона сомов. В том числе налоги — 55 миллиардов 265,6 миллиона.

Мы решили сравнить данные с поступлениями от мигрантов. Как сообщил Национальный банк, в январе — июле этого года приток денежных переводов в Кыргызстан достиг $1 миллиарда 351,1 миллиона, или 94 миллиардов 239,7 миллиона сомов (по официальному курсу доллара к сому на 31 июля).

Получается, денежные переводы занимают 33 процента ВВП страны и достигают по суммам 62,7 процента промышленного производства.

По итогам июля приток переводов оказался больше доходов республиканского бюджета на 19 миллиардов 861,1 миллиона сомов.

Разница между поступлениями от мигрантов и налоговыми доходами и вовсе составляет 38 миллиардов 974,1 миллиона сомов.

За тот же период времени государственный долг (внешний + внутренний) достиг $4 миллиардов 453,99 миллиона (310 миллиардов 667,54 миллиона сомов). В том числе внешний достиг $3 миллиардов 767,49 миллиона (262 миллиардов 784,07 миллиона сомов), внутренний — $686,5 миллиона (47 миллиардов 883,47 миллиона сомов).

Если сравнить эти данные, то выходит, что денежных переводов хватило бы на погашение внутреннего долга республики. Еще остались бы и свободные $664,6 миллиона.

Переводы мигрантов достигают 30 процентов объема государственного долга и 35,8 процента — внешнего.

За это же время наблюдался и отток денег из Кыргызстана. За семь месяцев в другие государства перевели $191,9 миллиона. В итогеденежных переводов в январе — июле 2019-го составил $1 миллиард 59,2 миллиона, или 73 миллиарда 879,6 миллиона сомов (по официальному курсу доллара к сому на 31 июля).

Сравнение объемов чистого притока переводов показывает, что они составили 26 процентов ВВП и 49,2 процента объемов промышленного производства. Мигранты перевели лишь на 499 миллионов сомов меньше, чем составили доходы республиканского бюджета. А налоговые доходы оказались на 18 миллиардов 501 миллион сомов меньше.

Даже в этом случае денег мигрантов все равно хватит, чтобы погасить внутренний долг страны. Плюс сверху остается еще $372,7 миллиона.

Переводы составляют 23,8 процента объема государственного долга и 28,1 процента — внешнего.

Как погасить госдолг

ВВП Кыргызстана по итогам января — декабря 2018-го достиг 557 миллиардов 113,3 миллиона сомов. Промышленной продукции за год произвели на 250 миллиардов 640,1 миллиона.

Доходы республиканского бюджета в прошлом году составили 135 миллиардов 504,7 миллиона сомов. В том числе налоговые доходы — 103 миллиарда 736,9 миллиона.

Мы сравнили и эти данные с объемом денежных переводов в республику за 2018-й. Как заявлял Нацбанк, показатель составил $2 миллиарда 685,3 миллиона, или 187 миллиардов 568,2 миллиона сомов (по официальному курсу на 31 декабря прошлого года).

В итоге получается, что денежные переводы составляют 33,6 процента ВВП страны и 74,8 процента объемов промышленного производства.

Если сравнивать поступления мигрантов с доходами государства, то получается, что денежных переводов на 52 миллиарда 63,5 миллиона сомов больше. Налоговые доходы и вовсе на 83 миллиарда 831,3 миллиона сомов меньше.

В 2018-м объем государственного долга (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 464,35 миллиона (311 миллиардов 834,67 миллиона сомов). Из них $3 миллиарда 825,75 миллиона (267 миллиардов 228,64 миллиона сомов) — внешний долг, а $638,6 миллиона (44 миллиарда 606,03 миллиона сомов) — внутренний.

Переводы мигрантов покрывают 60 процентов государственного долга республики и 70,2 процента — внешнего.

Если бы государство решило за счет этих средств погасить внутренний долг, денег бы вполне хватило. Свободными остались бы еще $2 миллиарда 46,7 миллиона.

Можно возразить, что не все деньги, которые перевели в страну, остались в ней. Был и отток. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона.

Таким образом, чистый приток денег в прошлом году составил $2 миллиарда 143,1 миллиона, или 149 миллиардов 695,5 миллиона сомов (по курсу на 31 декабря 2018-го).

Сравнение этих данных показывает, что переводы составили 27 процентов ВВП и 59,7 процента объемов промышленного производства Кыргызстана.

Приток переводов оказался на 14 миллиардов 190,8 миллиона сомов больше, чем доходы республиканского бюджета, и на 45 миллиардов 958,6 миллиона сомов больше налоговых доходов.

Денежные переводы составили 48 процентов государственного долга и 56 процентов внешнего долга республики.

При подсчетах использовали только официальные данные. Объем средств, поступающих от мигрантов не через банки и ввозимых в Кыргызстан наличными, никто не оценивал.

Но даже официальные данные говорят о том, что без поступлений мигрантов экономике страны придется крайне сложно. Пусть денежные переводы не поступают напрямую в казну, но благодаря им люди покупают и строят дома, открывают свой бизнес, одеваются, покупают продукты питания, учат детей. Так мигранты спасают Кыргызстан.