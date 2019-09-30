На ТЭЦ Бишкека завезли 5,3 тысячи тонн казахского угля

На 29 сентября 2019 года на ТЭЦ Бишкека поставлено 5 тысяч 309 тонн импортного угля. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По их данным, поставки идут строго по графику. Новые партии топлива приходят на ТЭЦ постоянно.

Напомним, что одним из поставщиков угля для столичной ТЭЦ на осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов выбрано ТОО «КонтактУглеПром». Компания готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г за 1 миллиард 27,2 миллиона сомов. Отметим, что изначально на закупку угля «Электрические станции» закладывали 1 миллиард 420 миллионов сомов.

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На протяжении нескольких лет на ТЭЦ Бишкека покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Прогресс компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.

В этом году организация не участвует в тендере. Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел вручила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ столицы и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс компани».