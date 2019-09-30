20:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

На ТЭЦ Бишкека завезли 5,3 тысячи тонн казахского угля

На 29 сентября 2019 года на ТЭЦ Бишкека поставлено 5 тысяч 309 тонн импортного угля. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По их данным, поставки идут строго по графику. Новые партии топлива приходят на ТЭЦ постоянно.

Напомним, что одним из поставщиков угля для столичной ТЭЦ на осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов выбрано ТОО «КонтактУглеПром». Компания готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г за 1 миллиард 27,2 миллиона сомов. Отметим, что изначально на закупку угля «Электрические станции» закладывали 1 миллиард 420 миллионов сомов.

Читайте по теме
Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»
На протяжении нескольких лет на ТЭЦ Бишкека покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Прогресс компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.

В этом году организация не участвует в тендере. Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел вручила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ столицы и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс компани».
Ссылка:
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Уголь Турука. Месторождение досталось компании, созданной всего месяц назад
Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»
Приговор в отношении Айбека Калиева и Темирлана Бримкулова оставлен в силе
В «Электрических станциях» рассказали, почему затягивается закупка угля
ГП «Кыргызкомур» готово поставить 680 тысяч тонн местного угля на ТЭЦ Бишкека
Зимой ТЭЦ Бишкека может остаться без местного угля. Эксперт объяснил почему
Автомобильные перевозки угля разрушают дороги. Правительство закрывает глаза
На разрезе Кара-Кече установили вторые весы, чтобы ускорить отгрузку угля
Скопление машин на месторождении Кара-Кече объясняется большим спросом на уголь
На месторождении Кара-Кече не работает весовой контроль. Скопилось 200 машин
Популярные новости
Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан
Centerra Gold объявила о&nbsp;смене председателя совета директоров Centerra Gold объявила о смене председателя совета директоров
В&nbsp;два клика. Как не&nbsp;стоять в&nbsp;очередях и&nbsp;пользоваться услугами банков из&nbsp;дома В два клика. Как не стоять в очередях и пользоваться услугами банков из дома
В&nbsp;Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на&nbsp;строительство В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Бишкеке «Бакай Банк» продает квартиры и дома в Бишкеке
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Как найти ближайший терминал MegaCom? Как найти ближайший терминал MegaCom?
&laquo;Народный&raquo; предстанет в&nbsp;новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг «Народный» предстанет в новом цвете! Сеть магазинов проводит ребрендинг