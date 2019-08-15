В чем обвинили Алмазбека Атамбаева. Уголовные дела от Военной прокуратуры

Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел Алмазбеку Атамбаеву вручила уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс Компани» по статьям «Соучастие» и «Коррупция» УК КР.

По версии Военной прокуратуры, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, его обвинили в незаконном обогащении и легализации преступных доходов в особо крупном размере в сговоре с предпринимателем Субихи Пархати и другими лицами по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

Алмазбека Атамбаева обвинили в организации коррупции при незаконной выдаче лицензии в сговоре с отдельными должностными лицами Государственного агентства по геологии.

Следствие продолжается.