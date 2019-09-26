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Экономика

Минфин создал электронный каталог услуг малой стоимости

В Кыргызстане запущен в работу электронный каталог для закупки товаров, работ и услуг малой стоимости. Об этом сообщили в Министерстве финансов КР.

Каталог разработан для облегчения доступа к государственным закупкам малого и среднего бизнеса, поддержки местных товаропроизводителей, повышения прозрачности закупок, упрощения процедур закупок, сокращения затрат на проведение закупок.

«С внедрением электронного каталога у предпринимателей больше нет необходимости отслеживать объявления на портале. Упрощена подача конкурсных заявок (предквалификация, готовые спецификации). Теперь есть возможность включить свою продукцию в каталог и работать через мобильное приложение», — подчеркнули в Минфине.
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