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Экономика

Минфин: При росте курса доллара денег на обслуживание госдолга может не хватить

При повышении обменного курса доллара США к сому существует риск нехватки бюджетных средств, заложенных для обслуживания государственного внешнего долга. Об этом говорится в проекте бюджета Кыргызстана на 2020-й.

В валютной структуре исполняемых обязательств республики по внешнему долгу преобладают платежи в долларах США. Их доля на 2020-2022 годы варьируется с 84,7 до 85,4 процента.

Расходы по обслуживанию внешнего долга в 2020-м составят 16 миллиардов 163,3 миллиона сомов.

Из них по процентам — 4 миллиарда 328,7 миллиона сомов, по основной сумме — 11 миллиардов 834,6 миллиона.

При этом Минфин не называет прогнозных курсов валюты на ближайшие три года. В проекте бюджета отмечено лишь, что прогнозные обменные курсы иностранной валюты по отношению к доллару США рассчитаны на базе фактически сложившихся курсов с июля 2018-го по июль 2019 года.

Эксперты Евразийского банка развития ожидают, что в 2020-м доллар в КР будет стоить 68,2 сома. А в 2021 году, по их мнению, американская валюта подорожает до 69,6 сома.
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