Китайская компания готова построить ТЭС на месторождении Кара-Кече

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов встретился с представителями компании China Energy Co.Ltd.

В ходе встречи стороны обсудили проект строительства Кара-Кечинской тепловой электростанции в Нарынской области мощностью 600 МВт.

China Energy Co.Ltd занимает 333-е место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний и вовлечена в реализацию ряда крупных проектов ГЭС Китая и других стран.

Напомним, что правительство Кыргызстана на протяжении нескольких лет пытается найти инвестора для реализации этого проекта. При заключении соглашения с китайской компанией TBEA на модернизацию столичной ТЭЦ шла речь и о технико-экономическом обосновании по Кара-Кече. TBEA работу выполнила, потратив на это $3 миллиона. О судьбе ТЭО ничего неизвестно.

Несколько раз объявлялся инвестиционный конкурс на месторождение Кара-Кече. По его условиям инвестор должен был вложить около $2,5 миллиарда в строительство ТЭС. При этом 20 процентов доли в созданном для разработки крупнейших месторождений угля предприятии будет принадлежать государству.