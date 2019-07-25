Серый импорт. В таможне Кыргызстана считают, что проблемы в Казахстане

Согласно зеркальной статистике, наблюдается большое расхождение данных по экспорту товаров Китая в Казахстан и импорту товаров РК из КНР, что указывает на наличие серого импорта в самом Казахстане. Об этом заявили в Государственной таможенной службе.

Напомним, в начале недели Комитет государственных доходов РК заявил, что серый импорт из Китая пытаются завезти в Казахстан контрабандисты, используя необорудованные пункты пропуска Кыргызстана. В таможне КР с такими обвинениями не согласны.

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«В 2015 году расхождение данных по экспорту товаров КНР в РК и импорту товаров Казахстана из Китая составило $3,3 миллиарда, а в 2018-м показатель увеличился до $6 миллиардов. Несмотря на оборудованные пропускные пункты в РК, проблема только усугубляется», — привели пример в ГТС.

«На пунктах пропуска кыргызско-казахской и российско-казахской границ сплошному досмотру подвергаются все транзитные грузы Кыргызстана, идущие в Россию через территорию Казахстана, а также из КНР в КР транзитом по территории РК. Эти действия Комитета госдоходов Казахстана выходят за рамки правового регулирования и нарушают нормы и правила ВТО и основополагающий принцип свободы движения товаров, закрепленный в договоре о Евразийском экономическом союзе», — считают в ведомстве.

Неправомерные действия КГД РК являются не чем иным, как скрытым таможенным контролем. Таможенная служба Кыргызстана

КР полагает, что из-за нарушений ключевого принципа прозрачности дискриминируются тысячи грузовых автомобилей из страны. При этом она сама делает последовательные шаги для решения проблемы.

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«Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего евразийского экономического совета выразил заинтересованность в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза и введении тройного таможенного контроля с участием представителей заинтересованных сторон из числа государств ЕАЭС, чтобы снять претензии стран друг к другу. Для реализации этой инициативы разработан проект поручения совета Евразийской экономической комиссии. Кроме того, в рамках восьмого заседания кыргызско-казахского межправительственного совета достигнута договоренность по привлечению работников таможенных служб Кыргызстана и Казахстана к совместному контролю на постах границы объединения», — рассказали в Гостаможенной службе.

Стороны также договорились в течение месяца провести пилотный проект по применению навигационных пломб на бесплатной основе при транзитных перемещениях грузов из КР через РК. Это сделано для обеспечения беспрепятственного пропуска грузов на кыргызско-казахской и казахско-российской границах.