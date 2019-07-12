Закрытые КПП на кыргызско-казахской границе снова заработают

Разработана дорожная карта по возобновлению работы закрытых пунктов пропуска на кыргызско-казахской границе. Об этом сегодня на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

По его словам, во время встречи в узком составе премьеры двух стран обсудили все вопросы, связанные с модернизацией пунктов пропуска. По вопросам оптимизации КПП стороны определили общие подходы.

«Я уверен, что в ближайшее время все эти вопросы будут решены», — заключил Аскар Мамин.

Кроме того, он отметил, что Казахстан заинтересован в обеспечении водой своих южных регионов. В этом направлении рабочая группа из представителей двух стран ведет работу для обеспечения взаимовыгодного использования трансграничных рек.