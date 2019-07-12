Соглашение с Казахстаном по бензину. Ждем завершения процедур

«Для развития топливно-энергетического комплекса Кыргызстан заинтересован в решении вопроса поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

По его словам, КР надеется на подписание этого документа после завершения всех внутренних процедур в Казахстане. Кроме того, глава кабмина предложил государственным органам более тесно работать и осуществлять постоянное взаимодействие для достижения поставленных задач.

Говоря об актуальном статусе торгово-экономических отношений двух стран, премьер-министр подчеркнул, что потенциал для увеличения двустороннего товарооборота, наращивания торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Казахстаном огромен.

Казахстан один из самых основных торговых партнеров Кыргызстана. Доля РК в товарообороте КР составляет более 11 процентов, в экспорте — более 14 процентов. В 2018 году объем товарооборота составил $843 миллиона. В январе — апреле 2019-го он составил $284 миллиона и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13 процентов. В том числе экспорт составил $95 миллионов с ростом более чем на 6 процентов.

«Для стран, имеющих общие границы, исторические связи, единое прошлое и многолетние добрососедские отношения, эти цифры весьма низкие. Сегодня КР обладает огромной возможностью производить и экспортировать экологически чистые виды продукции и готова к созданию благоприятных условий для взаимных поставок продукции производственно-технического назначения, сырья, потребительских товаров, продуктов питания, химической продукции и оборудования», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства также добавил, что Кыргызстан заинтересован в создании совместных предприятий на территории КР по совместному экспорту сельскохозяйственной и животноводческой продукции.