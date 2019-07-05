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Экономика

Европейский союз поддержит переход стран ЦА к зеленой экономике

Европейский союз запустил программу SWITCH-Asia в странах Центральной Азии для поддержки устойчивого потребления и производства (SCP) и перехода к зеленой экономике.

Запуск программы проходит в рамках форума ЕС — Центральная Азия и министерской встречи, которые состоятся в эти выходные. На мероприятиях будет представлена новая стратегия ЕС — Центральная Азия. Она включает в себя, в частности, конкретный пункт о сотрудничестве в области окружающей среды, водных ресурсов и реализации Парижского соглашения об изменении климата.

«Казахстан и Кыргызстан находятся в процессе разработки национальных стратегий зеленой экономики, в то время как правительство Узбекистана предприняло значительные шаги, чтобы заявить о своей приверженности энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, в частности солнечной энергии. Аналогичным образом Таджикистан привержен осуществлению значительных экологических программ. По схожей схеме Кыргызстан преследует экологически чистую модель развития посредством инициатив, варьирующихся от органического сельского хозяйства до энергоэффективного освещения и возобновляемых технологий, а также создания особой экономической зоны для зеленых технологических компаний», — подчеркнули в представительстве ЕС в КР.

В рамках программы SWITCH-Asia II предусмотрено оказание грантовой поддержки мелким, малым и средним предприятиям в апробировании и внедрении более устойчивых методов производства для сокращения вреда экологии. На сегодня уже реализуются 32 подобных проекта в 15 странах Азии. Проекты в Центральной Азии будут запущены до конца 2019 года.
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