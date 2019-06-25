Соглашение с Казахстаном по импорту бензина. Подписан протокол, разногласий нет

Казахстан и Кыргызстан подписали протокол об импорте бензина. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

По его словам, учитывая важность обеспечения населения топливом, премьер-министр поручил завершить переговоры с Казахстаном по импорту бензина. Рабочая группа проработала все спорные моменты.

Есть информация, что протокол о беспошлинной поставке бензина подписан. В ближайшее время будет подписано и соглашение. Жениш Разаков

Отметим, в начале июня первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил журналистам, что республика может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле.

Напомним, что переговоры по возможным поставкам бензина из Казахстана в КР ведут второй год. Ранее сообщалось, что споры вызвал пункт, которым Кыргызстану запрещалось экспортировать нефтепродукты.