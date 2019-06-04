17:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Казахстан готов в июле начать поставки ГСМ в Кыргызстан

Казахстан может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

Как сообщает Курсив.kz, Казахстан долгое время был ограничен в поставках топлива в третьи страны, так как действовало соглашение о беспошлинном ввозе определенного объема нефти и нефтепродуктов из России, одним из условий которого был запрет на продажу бензина на третьи рынки во избежание реэкспорта российских ГСМ.

В начале октября прошлого года Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые сняли эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. Сразу после этого казахстанские власти заявили о намерении экспортировать ГСМ в Кыргызстан.

«Я думаю, в следующем месяце должны начать, первая поставка пройдет в Кыргызстан», — сказал Махамбет Досмухамбетов.
Ссылка:
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 3 миллиарда сомов в год тратят госкомпании на ГСМ
Отсутствие импорта бензина из Казахстана увеличит нелегальный ввоз ГСМ
Ввести сбор за загрязнение воздуха автомобилями предлагают в Кыргызстане
Цифра дня. 322 тысячи тонн ГСМ завезли в Кыргызстан за четыре месяца
Запрет на вывоз дизтоплива из Казахстана не повлияет на цены в Кыргызстане
Казахстан ввел запрет на вывоз дизельного топлива из страны
В 12 раз выросли поставки ГСМ из России на юг Кыргызстана
В Чуйской области УОБДД выявило всего несколько точек стихийной торговли ГСМ
В Кыргызстан из Казахстана под видом газохола ввезли бензин
Цифра дня. В Кыргызстан нелегально ежегодно ввозят 250-300 тысяч тонн ГСМ
Популярные новости
Строительное лобби вновь проталкивает параллельное проектирование в&nbsp;Кыргызстане Строительное лобби вновь проталкивает параллельное проектирование в Кыргызстане
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;1&nbsp;июня. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 1 июня. Сколько семья тратит на еду
Нацбанк провел самую крупную с&nbsp;начала года интервенцию, продав $27 миллионов Нацбанк провел самую крупную с начала года интервенцию, продав $27 миллионов
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июля плательщики НДС будут сдавать отчеты в&nbsp;электронном виде В Кыргызстане с 1 июля плательщики НДС будут сдавать отчеты в электронном виде
Бизнес
Зарабатывайте на&nbsp;драгметаллах с&nbsp;обезличенным металлическим счетом &laquo;Бакай Банка&raquo; Зарабатывайте на драгметаллах с обезличенным металлическим счетом «Бакай Банка»
Подключи тариф &laquo;СУПЕРВЫГОДНЫЙ&nbsp;80&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;получи 40&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Подключи тариф «СУПЕРВЫГОДНЫЙ 80» от MegaCom и получи 40 ГБ интернета в подарок
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение для развлечений &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане! O!TV — мобильное приложение для развлечений № 1 в Кыргызстане!
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!