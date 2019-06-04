Казахстан готов в июле начать поставки ГСМ в Кыргызстан

Казахстан может осуществить первую поставку ГСМ в Кыргызстан в июле. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

Как сообщает Курсив.kz, Казахстан долгое время был ограничен в поставках топлива в третьи страны, так как действовало соглашение о беспошлинном ввозе определенного объема нефти и нефтепродуктов из России, одним из условий которого был запрет на продажу бензина на третьи рынки во избежание реэкспорта российских ГСМ.

В начале октября прошлого года Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение, которые сняли эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ. Сразу после этого казахстанские власти заявили о намерении экспортировать ГСМ в Кыргызстан.

«Я думаю, в следующем месяце должны начать, первая поставка пройдет в Кыргызстан», — сказал Махамбет Досмухамбетов.