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Экономика

Выяснилось, на каких условиях Казахстан будет поставлять бензин в Кыргызстан

Казахстан согласился поставлять бензин в Кыргызстан при условии запрета на экспорт кыргызских нефтепродуктов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, ранее в Казахстане наблюдался дефицит бензина, а в 2018-м, после модернизации нескольких НПЗ, в стране образовались излишки. Казахская сторона предложила проработать вопрос и заключить соглашение о поставках бензина в Кыргызстан.

Речь только об одном виде топлива — бензине Аи-92 объемом до 100 тысяч тонн.

«Премьер-министры осенью обсудили вопрос. В итоге глава кабмина поручил ГКПЭН проработать проект. Я не участвую в переговорах, но, насколько знаю, в тексте соглашения по предложению казахской стороны были ограничения на экспорт наших нефтепродуктов», — рассказал Олег Панкратов.

Заместитель председателя ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев подтвердил данные министра экономики.

«Переговоры идут. По одному пункту есть необходимость согласования. На сегодня мы на финишной прямой», — заключил он.
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