Бюджет Кыргызстана. Сбор налогов падает, правительство игнорирует проблему

Анализ исполнения доходной части бюджета показывает, что впервые за последние восемь лет снизилось поступление налоговых доходов. Причем общее падение сборов оценивается почти в 3 миллиарда сомов. Чиновники при этом продолжают делать вид, что ничего не происходит.

Поступления сокращаются

По итогам января — апреля 2019 года общие доходы государственного бюджета составили 47 миллиардов 481,5 миллиона сомов. В том числе доходы республиканского бюджета сложились в сумме 41 миллиард 536,8 миллиона сомов, местных бюджетов — 6 миллиардов 668 миллионов сомов.

Основу доходов бюджета традиционно составляют налоговые доходы, то есть поступления от Налоговой и Таможенной служб. Минфин в своем отчете об исполнении бюджета оперирует миллиардами сомов. По итогам первых четырех месяцев 2019 года поступления от налоговых доходов составили 35 миллиардов 72,6 миллиона сомов.

Сравнение данных по поступлениям налоговых доходов за январь — апрель в прошлые годы показывает, что они снизились впервые с 2011-го.

В прошлые годы поступления по этому виду налогов всегда росли по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что эта тенденция сохранялась даже тогда, когда ВВП страны падал из-за снижения темпов добычи золота.

Например, в 2016 году падение ВВП составило 4,9 процента, но налоговые доходы при этом составили 27 миллиардов 698,2 миллиона сомов. По сравнению с 2015-м они выросли на 2 миллиарда 662,5 миллиона сомов. Похожая ситуация была и в 2012 году. Тогда ВВП упал на 6,8 процента, а сбор налоговых доходов составил 16 миллиардов 233,9 миллиона сомов. Это было на 3 миллиарда 111,2 миллиона сомов больше показателя 2011 года.

Интересно, что самый большой рост по сбору налоговых доходов отмечался в 2014 и 2018 годах. Тогда показатель увеличился на 4 миллиарда 2,2 миллиона сомов и 5 миллиардов 555,8 миллиона сомов соответственно. Сравнение же данных 2018 и 2019 годов говорит о том, что сбор налоговых доходов уменьшился на 1 миллиард 93,5 миллиона сомов.

Где недобор?

При этом Налоговая служба за четыре месяца 2019 года собрала 23 миллиарда 179,2 миллиона сомов, а Таможенная служба — 11 миллиардов 893,4 миллиона сомов. Если сравнить эти данные с показателями прошлого года, то картина и вовсе не веселая.

За январь — апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го поступления от Таможенной службы сократились на 1 миллиард 17,4 миллиона сомов, Налоговой службы — на 76,2 миллиона сомов.

Скачать на сайте Министерства финансов детальный отчет об исполнении бюджета за январь — апрель 2018 года невозможно. Но есть небольшая выдержка с данными по поступлениям основных видов налогов. И это сравнение хорошо показывает, где произошел провал.

Снижение поступлений по пяти видам налогов по сравнению с 2018 годом составляет 2 миллиарда 924,9 миллиона сомов.

Самое большое снижение по сбору налога с продаж — 2 миллиарда 92,2 миллиона сомов. Если в прошлом году за четыре месяца собрали 16 миллиардов 881,6 миллиона сомов, то в этом году показатель снизился до 14 миллиардов 789,4 миллиона сомов. При этом поступление НДС на импорт товаров из третьих стран снизился на 1 миллиард 862,2 миллиона сомов, НДС на импорт товаров из стран Евразийского экономического союза — на 385,7 миллиона сомов.

Кроме того, на 301,8 миллиона сомов сократились поступления от уплаты валового дохода Кумтора, на 48,9 миллиона сомов — от транспортного налога, на 108,4 миллиона — от налога с продаж. Поступления акцизного налога снизились на 373,6 миллиона сомов. В том числе поступления от уплаты акцизного налога на товары из стран ЕАЭС сократились на 160,9 миллиона сомов.

Проблемы есть, чиновники молчат

На проблемы в бюджете обратили внимание уже и в стенах парламента. На заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась у главы Таможенной службы, как идет сбор налогов и платежей.

«На 2019-й нам установлен план по сборам в 48,6 миллиарда сомов. Но в этом году существуют определенные риски, о которых я не могу сейчас говорить», — кратко ответил Алмаз Онолбеков.

Депутат предположила, что речь о переделе сфер влияния на потоки контрабанды между группировками Казахстана и Кыргызстана. Кроме того, еще одной возможной причиной Эльвира Сурабалдиева назвала то, что в Казахстане более низкие тарифы на растаможку. Однако глава таможни опроверг эти предположения.

Но выяснился и другой, весьма интересный факт — план по сбору налогов отчасти выполняется благодаря тому, что компании платят налоги авансом. Проще говоря, они заранее перечисляют деньги, хотя срок уплаты налога еще не наступил.

Да, есть налогоплательщики, которые вносят налоги авансом. Есть те, кто привык месяц в месяц платить. Глава ГНС Тенизбек Абжапаров

Такое предположение вызвало негодование у депутатов. Они искренне недоумевали, какой бизнесмен будет добровольно заранее отдавать деньги на уплату налогов.

«Надо открыто признать, что есть проблемы с бюджетом. А проблемы есть. Я не знаю, как вы будете восполнять недобор. Нужно открыто признать и начать работать. На сегодня недобор по таможенным платежам составляет 1,5 миллиарда сомов, а по итогам года цифра может достигнуть 10-15 миллиардов сомов. Госналоговая служба тоже открыто говорит о недоборе по налогам в 1 миллиард сомов. Как вы эти деньги искать собираетесь? У нас скоро наступает пик выплат по государственному долгу. Откуда вы будете деньги брать?» — возмутилась депутат Эльмира Сурабалдиева.

Недовольным работой налоговиков остался и депутат Бактыбек Турусбеков. Он поинтересовался, сколько в стране налогоплательщиков.

На сегодня зарегистрированы 720 тысяч налогоплательщиков, но только 400 тысяч их них работают и сдают отчеты.

«По моим данным, из этих 400 тысяч налогоплательщиков реально налоги платят только 150 тысяч. Вот где есть так называемый резерв. Почему вы этим не занимаетесь?» — возмутился Бактыбек Турусбеков.

В правительстве на недовольство депутатов отмолчались. Но ведь цифры уже говорят о том, что есть проблемы, да и уход чиновников от прямых ответов тоже говорит о многом. Проблемы с пополнением бюджета есть, но решить их правительство не в силах.