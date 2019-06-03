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Экономика

Контрабанда ГСМ. Налоговая создала горячую линию

В Кыргызстане запустили горячую линию для пресечения незаконного ввоза товаров и ГСМ. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, по телефонам горячей линии принимают обращения и информацию от граждан по вопросу пресечения незаконного ввоза товаров и горюче-смазочных материалов на территорию Кыргызстана из стран ЕАЭС.

Граждане могут обращаться по номеру 0312613189 или по WhatsApp — 0779613189.

«Линия работает круглосуточно. Обращения заявителей принимают дежурные сотрудники с 9.00 до 18.00 с обеденным перерывом с 12.30 до 13.30. В нерабочее время, в выходные и праздничные дни фиксация звонков осуществляется при помощи автоответчика. По всем остальным вопросам налогообложения и деятельности Налоговой службы налогоплательщики могут обращаться в местные налоговые органы или сall-центр ГНС по номеру 1240», — говорится в сообщении.
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