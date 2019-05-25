Как правильно вложить деньги. Облигации выгоднее депозитов

Самый известный и популярный способ вложения денег в Кыргызстане — депозиты. На самом деле в нашей республике есть и другой инструмент увеличения доходов. Он прост и чем-то похож на депозиты, но приносит более высокие доходы.

Как дать в долг и заработать

Облигации — это ценные бумаги. Принцип действия у них такой же простой, как с депозитами. Вы вкладываете деньги в облигации, получаете по ним определенный доход, а по окончании срока действия договора ваши деньги возвращают.

Разница в том, что облигации предлагают вкладчикам более высокий процент, чем по депозитам, — около 12-22 процентов годовых.

Облигация — долговая ценная бумага. Покупая ее, вы даете деньги в долг компании, выпустившей облигации. Их выпускают на определенный срок и платят по ним определенный процент согласно графику, а по истечении срока облигации возвращают вложенные деньги.

Например, компания «А» выпустила 1 тысячу облигаций по 1 тысяче сомов на два года по 16 процентов годовых. Выплаты процентов фирма намерена делать каждые три месяца. За 5 тысяч сомов вы купите пять облигаций. По ним начислят за год 800 сомов, то есть по 200 сомов каждые три месяца. На второй год действует та же схема.

Через два года компания выкупает у вас облигации по 1 тысяче сомов за штуку. Вам вернут 5 тысяч сомов за пять облигаций.

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Принцип работы облигаций прост, и они доступны для населения. Облигации отечественных организаций на нашем рынке стоят примерно по 1 тысяче сомов за штуку. Купить их можно, имея лишь паспорт и деньги, которые вы готовы вложить.

Купить облигации можно у брокерских компаний, работающих на фондовом рынке — рынке ценных бумаг.

Предприятия не могут сами продавать облигации — это лицензируемая деятельность. Этим занимаются лицензированные брокерские фирмы. Покупая облигации, вы заключаете договор с брокером, в котором прописаны условия облигаций, типовые для договора пункты.

Если вы думаете, что вам дадут что-то похожее на сертификат с надписью «Облигация», вы ошибаетесь.

Облигаций в физическом виде нет много лет, сейчас их выпускают в бездокументарной форме.

Почему облигации выгодны?

В Кыргызстане облигации пока не пользуются большим спросом. И зря. У них есть ряд преимуществ, которые делают их гораздо выгоднее, чем, например, депозиты. Да и вложение средств в облигации не требует специальных знаний.

Самое главное преимущество облигаций — высокая доходность. Ставки по ним на рынке страны сегодня значительно выше процентов по депозитам. Это значит, что, вложив одну и ту же сумму в облигации и депозиты, в первом случае вы заработаете больше.

Вторым преимуществом является прозрачность. При выпуске облигаций организация готовит публичный и доступный любому желающему документ — проспект эмиссии. Он является «паспортом» облигаций. В нем вся необходимая информация об условиях облигаций, целевое назначение, данные о предыдущих выпусках облигаций, руководителях компании, ее деятельности и финансовые отчеты, подтвержденные аудитором за последние два завершенных года.

Вы можете максимально детально ознакомиться с предприятием, чтобы решить, вкладывать ли деньги в их облигации.

Еще одним преимуществом облигаций перед депозитами является возможность вернуть вложенные деньги, не теряя ранее полученные проценты. Если вы досрочно заберете деньги с депозита, ваш банк вычтет проценты, полученные ранее, — неустойка за досрочное расторжение депозитного договора.

В случае с облигациями вы можете их продать другому человеку на вторичном рынке через брокера. Вам придется заплатить некоторую комиссию брокеру за данную услугу. Но, поверьте, это в разы меньше, чем терять полученные проценты.

Полученные проценты останутся у вас, а последующие будут поступать в карман нового владельца облигаций.

Как вложить, чтобы не прогадать

Однако не думайте, что можно просто прийти к брокеру, купить облигации одной компании и сразу получить огромные доходы. Чтобы вложить свои средства наиболее эффективно, нужно сформировать портфель вкладов.

Допустим, у вас есть некая сумма денег, которую вы решили вложить в облигации. Но вы не знаете, какую выбрать организацию. Как быть? Обратитесь за советом к брокеру. Именно у него вы получите ответы на все волнующие вас вопросы о компании.

Помните главное правило инвестора — не класть все яйца в одну корзину!

Разложите сумму по облигациям разных предприятий. Благодаря этому вы снизите риски. Если в случае с депозитами вам потери возместит Агентство по защите депозитов, то с облигациями таких гарантий нет. Только не надо сразу отказываться от вложений.

Да, гарантий возврата средств нет. Но на этом рынке действуют жесткие правила, которые призваны гарантировать сохранность ваших денег. Например, не всякая компания может выпустить облигации на любую сумму.

Предприятия проверяют независимые аудиторы, их регистрирует Госфиннадзор.

Кроме того, они должны отвечать определенным требованиям. Например, компания должна быть прибыльной в течение последних трех лет. К тому же она не может выпустить облигации объемом больше, чем ее собственный капитал.

Чтобы избежать проблем, стоит обращать внимание на то, находятся ли облигации организации, в которую вы вложились, в листинге Кыргызской фондовой биржи.

Если компания в листинге, вы не платите подоходный налог с дохода от облигаций. Это экономит 10 процентов от суммы дохода!

Листинг — официальный список биржи. В него могут войти ценные бумаги компаний, деятельность которых отвечает условиям и требованиям КФБ. Опытные инвесторы всегда обращают внимание на то, находится ли фирма в листинге.

Фондовый рынок Кыргызстана еще в начальной стадии развития. Но он с 2009 года активно предлагает облигации отечественных предприятий. С тех пор в общей сложности в них разместили более 2,2 миллиарда сомов.

С 2009-го владельцы облигаций получили доходы в виде процентов на более чем 730 миллионов сомов.

Не бойтесь, обращайтесь к брокерам — и одним из успешных инвесторов можете стать именно вы.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».