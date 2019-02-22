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Экономика

Запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке

Запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке. Об этом на заседании фракции «Республика  Ата Журт» Жогорку Кенеша сообщил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

По его словам, Казахстан не является крупным потребителем кыргызского картофеля.

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«Мы картофель экспортируем в основном в Узбекистан, сейчас он идет и в Туркменистан. В Казахстан продавали не в больших объемах, поэтому их санкций особо не заметим. Наш картофель очень качественный», — сказал министр.

По его словам, экспорт в Узбекистан возобновился. В стране 70 тысяч тонн картофеля. Оптовая цена в зависимости от сорта варьируется от 5,5 до 12 сомов за килограмм.

Напомним, 19 февраля Казахстан ввел запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана. 
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