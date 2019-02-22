Запрет Казахстана на ввоз кыргызского картофеля не отразится на внутреннем рынке. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша сообщил министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

По его словам, Казахстан не является крупным потребителем кыргызского картофеля.

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«Мы картофель экспортируем в основном в Узбекистан, сейчас он идет и в Туркменистан. В Казахстан продавали не в больших объемах, поэтому их санкций особо не заметим. Наш картофель очень качественный», — сказал министр.

По его словам, экспорт в Узбекистан возобновился. В стране 70 тысяч тонн картофеля. Оптовая цена в зависимости от сорта варьируется от 5,5 до 12 сомов за килограмм.

Напомним, 19 февраля Казахстан ввел запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана.