13:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан начал экспортировать картофель в Туркменистан

Кыргызстан начал экспортировать картофель в Туркменистан. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Министерства сельского хозяйства КР Анаркуль Беккулиева.

По ее словам, подписан договор на экспорт картофеля в Туркменистан и Казахстан.

«Фермеры Ак-Суу уже начали поставки картофеля в Туркменистан», — отметила чиновник.

По данным Минсельхоза, в 2018-м в Кыргызстане собрали 1 миллион 446 тысяч тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет около 700 тысяч тонн, на экспорт идет 120 тысяч тонн.

В 2018-2019 годах оптовая стоимость килограмма картофеля в Кыргызстане снизилась до 3 сомов. 
Ссылка:
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Фермеры Кыргызстана предлагают упразднить Министерство сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства не пришел на пресс-конференцию. Собирается в Ташкент
Никаких проблем. Кыргызстан и Узбекистан решили картофельный вопрос
Продовольственная безопасность. Каких продуктов не хватает в Кыргызстане
В Кыргызстане с начала года экспорт молочных продуктов вырос в два раза
Министерство финансов Кыргызстана обвинили в сговоре с коммерческими банками
Запрет снят. Кыргызский картофель начали поставлять в Узбекистан
Экспорт картофеля. Кыргызские производители встретятся с узбекскими импортерами
Депутат Шайназаров рассказал, как его мама зарабатывает миллион сомов ежегодно
В Минсельхозе нет креатива. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов недоволен
Популярные новости
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
Кодекс о&nbsp;нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления
Данные по&nbsp;торговле Кыргызстана с&nbsp;Узбекистаном расходятся на&nbsp;миллионы долларов Данные по торговле Кыргызстана с Узбекистаном расходятся на миллионы долларов
За&nbsp;январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на&nbsp;$15 миллионов За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов
Бизнес
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!