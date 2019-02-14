Кыргызстан начал экспортировать картофель в Туркменистан. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель Министерства сельского хозяйства КР Анаркуль Беккулиева.

По ее словам, подписан договор на экспорт картофеля в Туркменистан и Казахстан.

«Фермеры Ак-Суу уже начали поставки картофеля в Туркменистан», — отметила чиновник.

По данным Минсельхоза, в 2018-м в Кыргызстане собрали 1 миллион 446 тысяч тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет около 700 тысяч тонн, на экспорт идет 120 тысяч тонн.

В 2018-2019 годах оптовая стоимость килограмма картофеля в Кыргызстане снизилась до 3 сомов.