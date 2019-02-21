Казахстан ввел запрет на ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана и Узбекистана

Казахстан ввел временные ограничения на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок, хурмы из Кыргызстана, а также граната из Узбекистана. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Марс Алмабек на брифинге, передает Zakon.kz.
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«В 2018 году и в январе-феврале 2019-го при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызстана, выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинными объектами продукции. За последний месяц выявлены два факта поставки из Узбекистана гранатов, зараженных червецом Комстока — Pseudococcus comstocki (Kuwana)», — подчеркнул Марс Алмабек.