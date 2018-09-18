ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках

3 сентября 2018 года троих сотрудников Ленинского РОВД обвинили в похищении человека и применении пыток по статьям 324 и 305-1 УК КР.

Как выяснилось, якобы пострадавшим является состоящий на учете МВД как активный член ОПГ Арсен Ж. В разное время его судили за убийство, разбой и вымогательство.

Сотрудники милиции отрицают обвинения. По их версии участковый Мелис Ж. и оперуполномоченный Каниет К. встретились с Арсеном для профилактической беседы, так как тот, по слухам, стал «смотрящим» за микрорайоном «Джал».

Арсен сам сел в машину, чтобы его не видели с милиционерами. Ему предложили проехать в отделение. Позже в ГОМ-2 приехал участковый ИДН Ильяс Ж., который оказался знакомым Арсена. Приехал Ильяс за деньгами, которые у него брал взаймы коллега, и о том, что там окажется Арсен, он не знал.

На следующий день Арсен обратился с заявлением в прокуратуру Ленинского района о том, что якобы его похитили и применяли к нему пытки.

Стоит отметить, что у милиционеров есть видео, на котором видно, как Арсен встречается с милиционерами у магазина, а потом заходит в отделение милиции без принуждения и посторонней помощи. Выходит из него с братом, который его оттуда забрал, и прощается с милиционерами.

Адвокат милиционеров Майрам Балтабаева подвергла сомнению заключение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой появились спустя всего 7 часов.

«Заключения экспертизы в подобных случаях мы ждем месяцами, а тут оно готово за один день. Кроме того, нам не показали содержание заключения, и мы не знаем, кто его дал, и что в нем написано», — рассказала адвокат журналистам.

Адвокат считает, что дело возбудили незаконно.

«За этим делом стоят высокопоставленные чиновники спецслужб», — считает она.

По мнению милиционеров, ОПГшник пытается их подставить. Во-первых, из-за неприязненных отношений к сотрудникам правоохранительных органов, во-вторых, потому что в их кругах это считается подвигом.

Фото предоставлено сотрудниками Ленинского РОВД, которых обвиняют в похищении и пытках.