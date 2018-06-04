Как абоненты Beeline выигрывают от трансформации оператора

Последние полтора года Beeline потратил на то, чтобы изменить систему работы. Сейчас инновации представляют клиентам. Сотовая компания определила новые приоритеты, а выигрывают от этой трансформации ее абоненты.

Новые ценности и новые правила

Сегодня вся работа Beeline строится на том, чтобы быть максимально полезными своим абонентам. В настоящее время вся деятельность компании нацелена на то, чтобы технологии делали жизнь лучше, делали ее более увлекательной, позитивной и комфортной.

«Мы полтора года трансформировались внутри. Сейчас мы выходим на рынок. Теперь наши пользователи начнут на себе ощущать, что происходит. Сотовая связь никуда не денется. Мы только хотим ее упростить. Через несколько лет люди уже не будут задумываться о том, сколько они платят за сотовую связь. Все должно быть просто и доступно. Без лишних дополнительных условий и оговорок», — заявил журналистам руководитель службы стратегического развития Beeline Нуртай Абилгалиев.

Фото Beeline. Руководитель службы стратегического развития Beeline Нуртай Абилгалиев

Зачем Beeline «цифра»?

Кроме инновационного подхода в работе с клиентами, в деятельности Beeline есть еще одно новшество. Компания становится более технологичной. Фактически теперь это не только сотовый оператор, но и цифровая компания.

«Золотая эра роста сотовых компаний закончилась, цены на рынке все время падают, и это объективная реальность. Сегодня у телеком-операторов есть два варианта развития. Их бизнес стабилизировался. Сотовые компании сегодня — это крупный бизнес, сотни миллионов сомов налогов, но без перспектив большого роста. И здесь они могут либо ничего не менять и продолжать работать дальше, либо развиваться в другом направлении. Мы выбрали второй вариант», — отметил коммерческий директор Beeline Тилек Ахматов.

Фото Beeline. Коммерческий директор Beeline Тилек Ахматов

Топ-менеджер Beeline уверен, что сегодня у сотовых компаний есть вариант стать «супертрубой», по которой доставляется Интернет. В ближайшее время именно это направление станет перспективным для телекоммуникационного рынка. А можно попробовать превратиться в цифрового оператора. И в этом плане в Кыргызстане гораздо больше возможностей для развития.

«Если американская сотовая компания решит стать цифровой, то на этом рынке она будет конкурировать с такими гигантами, как Google и Amazon. Но в Кыргызстане эта ниша свободна. У нас цифровая пустыня. Хотя люди у нас трудолюбивые, амбициозные, предприимчивые. Нужно лишь дать им возможность реализовать себя», — заключил Тилек Ахматов.

Что выиграют абоненты?

На самом деле за высокими словами и лозунгами про ориентированность на клиентов и переход на «цифру» скрываются вполне конкретные преимущества для абонентов Beeline. Пока компания перестраивается и учится работать в новых условиях, абоненты могут сэкономить средства.

«Недавно мы запустили тариф «Просто». Его название говорит само за себя. Никаких лишних списаний, тариф честный, прозрачный, простой и понятный. Новый тариф планируется регулярно обновлять исходя из пожеланий абонентов. Это самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы материально реализовать те ценности, которые несем абонентам», — отметил Нуртай Абилгалиев.

Но и о своих «старых» абонентах в Beeline не забыли. У них тоже меняются условия сотрудничества. Для того чтобы ваш тариф стал выгоднее, удобнее и отвечал всем реалиям сегодняшнего дня, от вас ничего не требуется. Beeline сам все сделает.

«Мы хотим, чтобы текущие клиенты не делали лишних движений. В течение недели Beeline по собственной инициативе улучшил тарифы 60 процентов своих пользователей. Условия тарифных планов улучшили как по количеству минут разговоров, так и по объему использования Интернета. Просили и знали ли об этом абоненты? Нет. Но о том, что можно пользоваться услугами более выгодно, знаем мы сами. И поэтому мы должны помочь своим клиентам. И эта работа будет продолжена», — признался Тилек Ахматов.

Уже совсем скоро Beeline реализует новую задумку — «Проект 360». Детали сотовый оператор пока не раскрывает. Но при этом обещает, что новейшие технологии, которые в нем применяются, значительно упростят жизнь кыргызстанцам.

А еще в планах Beeline развитие электронного кошелька, сервиса по покупке билетов на самолет или поезд, службы знакомств, приложение по продаже системы «Умный дом».

«Мы готовы рассмотреть разные варианты, старт-апы. Наша цель — стать действительно цифровым оператором, что в итоге выгодно не только самой компании, но и в первую очередь нашим абонентам», — заключил Тилек Ахматов.