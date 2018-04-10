Прошедшие выходные выдались спортивными. В Бишкеке состоялся легкоатлетический забег «Дыхание весны», подаривший горожанам и гостям столицы возможность с пользой провести воскресное утро. Партнером полумарафона BAKAI BANK JAZ DEMI—2018 является ОАО «Бакай Банк», благодаря которому состоялся забег.

К слову, это не первое открытие легкоатлетического сезона в виде полумарафона. Забег «Дыхание весны» стал своего рода традицией. Победителей, кроме медалей, ждали памятные призы и подарки от «Бакай Банка». Цель полумарафона – это прежде всего пропаганда здорового образа жизни и просто возможность любителей бега встретиться.

В забеге участвовали люди разных возрастов и профессий, но всех их объединяло одно желание: преодолеть маршрут. Он пролегал по трассе, ведущей в аэропорт «Манас».

«Для нас пробег будет легким. Мы интенсивно готовились в течение месяца, пробегая по 8, 9 и 10 километров», — сказала молодая участница Аксаамай.

Было три забега на разные дистанции: 5, 10 и 21 километр, а также забег для самых маленьких на 100 метров.

Ветеран легкоатлетического бега Виктор Тюменцев рассказал: «Мне 72 года, и я обожаю бегать. Стараюсь не пропускать ни одного легкоатлетического забега. Свой первый марафон я пробежал 30 лет назад. Бегал в США, России, Казахстане и Узбекистане. Наш организм, сердце просто требуют нагрузки. У меня девиз: «Пока живу — бегаю, пока бегаю — живу». Ветеран одолел дистанцию в 21 километр .

В забеге также участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья.