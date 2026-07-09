Матчи 1/4 финала ЧМ стартуют сегодня: смотрите на MegaTV

Сегодня начинается самая напряженная стадия чемпионата мира по футболу — четвертьфинальные матчи, где сильнейшие команды продолжат борьбу за выход в полуфинал. Болельщиков ждут яркие противостояния, напряженная борьба и незабываемые эмоции.

Следить за матчами в прямом эфире можно в приложении MegaTV — удобно, где бы вы ни находились: дома, на работе, в дороге или на отдыхе. Сервис позволяет не пропустить ни одного важного момента игры и всегда оставаться в центре спортивных событий.

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Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «MegaTV» предоставляется ОсОО «Стрим Плюс» (Лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).

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