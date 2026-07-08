Амирбек Султанмуратов, руководитель в сфере образования, создавший сеть из 27 школ по всему Кыргызстану, а ныне возглавляющий учебные заведения за рубежом, — о том, чего не хватает школьному строительному буму в Кыргызстане и почему качественное масштабирование важнее увеличения числа мест.

В 2026 году в Кыргызстане планируют построить 36 новых школ — 20 в Бишкеке, 10 в Оше и 6 в Манасе — в рамках образовательной реформы «Алтын Казык», сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. В рамках той же инициативы упрощается лицензирование частных школ. Однако строительство решает лишь половину задачи. Результаты национальных тестирований показывают, что лишь половина кыргызстанских школьников достигает базового уровня грамотности в чтении, математике или естествознании — и этот показатель не менялся последние 15 лет. Амирбек Султанмуратов не понаслышке знает, чего стоит расширение школьной сети без снижения стандартов. Когда он работал генеральным директором Международных образовательных учреждений «Сапат», он расширил организацию до 27 школ во всех регионах Кыргызстана, приняв 3 тысячи 500 новых учеников. Теперь он руководит сетью Light Group of Schools в Кении — семь кампусов, 700 сотрудников и 3 тысячи учащихся.

— Амирбек, Кыргызстан вкладывает огромные средства в новые школьные здания — 36 за один год. Вы когда-то управляли сетью из 27 филиалов школ, расположенных по всему Кыргызстану — от крупных городов до отдаленных южных городков. Что страна делает не так, когда сосредотачивается в первую очередь на строительстве?

— Здание дает вам крышу, стулья и доску. Но ничто из этого не научит ребенка читать. В «Сапате» мы открывали филиалы в регионах, где не было сопоставимых частных школ, и каждый раз самой сложной задачей был поиск кадров, а не помещение. Найти педагогов, способных работать на нашем уровне, подготовить их к открытию, удерживать эту планку месяц за месяцем — а потом повторить все заново в следующей школе.

Поставьте хорошего учителя в плохое здание — и дети все равно будут учиться.

Поменяйте уравнение местами — и ничего не изменится, кроме краски на стенах. Если подготовка учителей не будет опережать строительство, эти 36 школ рискуют через два года превратиться в переполненные и неуспевающие.

Фото из личного архива. Амирбек Султанмуратов

— «Сапат» в итоге охватил 27 кампусов в регионах с совершенно разными условиями — от Бишкека до маленьких городков в областях. Как вам удавалось поддерживать единые академические стандарты при такой географической разбросанности?

— За счет того, что мы сделали коммуникационные системы по-настоящему работающими, а не существующими только на бумаге. Каждый кампус следовал одному и тому же учебному календарю, одним и тем же циклам оценки, одним и тем же срокам сдачи отчетов, независимо от того, находился он в столице или за тремя горными перевалами.

Местные команды могли адаптироваться к своему окружению, но академическая планка оставалась неизменной.

Мы постоянно посещали филиалы, и региональные координаторы должны были делать то же самое. Управлять сетью из кабинета в головном офисе — верный способ потерять контроль. Если в отдаленном кампусе что-то шло не так, мы выявляли это через личное присутствие, а не через квартальные отчеты, которые приходили слишком поздно.

— Помимо «Сапата», вы поддерживали более дюжины проблемных государственных школ в сельских районах Кыргызстана, примерно по 300 учеников в каждой — помогали с подготовкой к экзаменам, повышением качества педагогики и ремонтом классов. Зачем вкладываться в учреждения за пределами собственной сети?

— Потому что разрыв между Бишкеком и регионами — это не только деньги, это методика. Мы находили способных детей в школах, где преподаватели никогда не учились планировать структурированный урок или выстраивать оценку знаний за пределами стандартного подхода по учебнику. Здания нуждались в ремонте. Наши команды работали с этими педагогами неделями: показывали техники планирования, перестраивали систему оценивания, объясняли, как готовить учеников к госэкзаменам при ограниченных ресурсах, и по возможности помогали с ремонтом помещений. Несколько таких школ в итоге добились заметно более высоких результатов на национальных экзаменах. Но настоящая отдача была не в цифрах: местные учителя приобрели навыки, которые они могли продолжать совершенствовать и после нашего ухода. Умножьте это на 12–14 школ, в каждой примерно по 300 учеников — и вы начнете видеть влияние, выходящее далеко за пределы отдельного класса.

— В период с 2016 по 2023 год вы оценивали частные школы по всему Кыргызстану как независимый эксперт — анализировали, как они работают, как учат и в чем их слабые места. Осмотрев учреждения самого разного масштаба, какой недостаток вы замечали чаще всего?

— Сохраняющийся разрыв между тем, что руководство думало, что происходит в классах, и тем, что происходило на самом деле. Директора переоценивали, насколько хорошо их политики воплощаются в повседневном обучении. Сильные школы сокращали этот разрыв через личное присутствие: ходили по коридорам, посещали уроки и давали обратную связь в течение нескольких дней. Учреждения, управляемые через бумажную работу, обнаруживали проблемы, только когда приходили результаты экзаменов.

— За свою карьеру вы обучили более 300 педагогов и провели семинары для более чем 10 тысяч учеников. Многие из тех педагогов впоследствии возглавили собственные учреждения. Что отличает обучение, которое действительно меняет поведение в классе, от обучения, которое просто ведется для «галочки»?

— Привязка каждого занятия к тому, с чем учитель реально столкнется в девять часов утра в понедельник. Как структурировать начало урока. Как оценить понимание, не останавливая занятие. Как составлять экзаменационные вопросы, которые развивают мышление. Если педагог уходит с одним конкретным приемом, готовым к применению уже завтра, значит, занятие сработало.

— В 2021 году Министерство образования Кыргызстана наградило вас знаком «Отличник образования» — такую награду получают единицы из примерно 2 тысяч 500 школ страны. У вас также есть сертификаты Cambridge, Oxford Teaching Academy и Google for Education. На каком этапе формальное признание действительно начинает менять работу?

— Когда оно открывает разговоры, которые вы иначе не начнете. После награды Минобразования взаимодействие с госчиновниками стало проходить легче — не потому, что награда изменила мою компетентность, а потому что она имела вес внутри системы, которая уважает формальные заслуги. Обучение в Cambridge и Oxford служило другой цели: практические подходы, которые напрямую ложились в основу того, как я обучал своих учителей. Каждый сертификат должен был решать конкретную слабость в той программе, которую мы строили.

— Сегодня вы руководите Light Group of Schools в Кении — 7 кампусов, около 3 тысяч учеников и показатель поступления в университеты — около 99 процентов. Количество учащихся выросло на 20 процентов с момента вашего прихода, организация полностью пережила ребрендинг. Какие уроки из Кыргызстана оказались применимы в Восточной Африке?

— Дисциплинированное планирование, непрерывное профессиональное развитие педагогов и отказ оправдывать слабые результаты местоположением — это пересекло границы нетронутым. Все остальное потребовало нового мышления. Регуляторная среда Кении, ожидания родителей и скорость, с которой здесь меняется образовательная политика, мало похожи на Центральную Азию. Мои первые месяцы ушли на погружение в контекст — я общался с учителями, родителями, администраторами — прежде чем коснуться каких-либо структурных элементов. Ребрендинг вырос из реальных организационных проблем, которые требовали решения, а не из желания получить новый логотип. Работа с кенийскими органами образования по вопросам соответствия требованиям добавила свою сложность, потому что здесь совершенно другая логика. Импортировать кыргызскую модель на эту реальность было бы наивно и контрпродуктивно.

Принципы путешествуют, тактику нужно выстраивать заново на месте.

— Как сообщается, вы изучаете проекты в сфере инклюзивного образования в США — школы, специально предназначенные для детей с ограниченными возможностями. Прежде чем вы перенесете этот опыт через океан, что бы вы сказали кыргызским чиновникам от образования и частным школам, которые собираются открыть эти 36 новых зданий?

— Укомплектуйте школу персоналом до того, как покрасите стены. Выстройте систему подготовки учителей задолго до строительства. Нанимайте людей, которые могут обучать учителей, а не просто управлять бюджетами. И никогда не думайте, что новое здание исправит то, что создал недостаточно обученный класс. У Кыргызстана есть амбиции и демография, чтобы построить по-настоящему сильную образовательную систему — школьное население есть, политическая воля, похоже, тоже есть. Чего все еще не хватает — это инфраструктуры компетенции за инфраструктурой бетона. Сделайте это правильно — и все остальное приложится.