Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста

31 января председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой кабинета министров — руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы выразил претензии и серьезную озабоченность фактами давления на российские компании, которые работают в КР. Он рекомендовал обеспечить защиту их прав и законных интересов, отметив, что они изложены в дипломатической ноте МИД РФ.

Ранее ГКНБ КР сообщил о том, что государству возвращен имущественный комплекс и земельный участок, принадлежащий ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була».

Кратко изложу суть дела. В середине 90-х годов группа предпринимателей из России по приглашению правительства Кыргызстана посетила страну для налаживания экономических связей. В их числе был и Александр Румянцев из Санкт-Петербурга. Он и выкупил 70 процентов акций ОАО «Араванский хлопкозавод Ак-Була», которые согласно Программе разгосударствления и приватизации в Кыргызстане были выставлены на денежный купонный аукцион.

Предприятие, которое в тот период имело многотысячные долги в бюджет и выживало за счет продажи оставшегося от развала Союза сырья, после вложенных инвестиций (станки, оборудование) и иные виды активов, погасив задолженности в бюджет, а также по зарплате трудовому коллективу, наконец заработало, набирая обороты, имея значительные переплаты по налоговым платежам.

Это единственное предприятие на юге Кыргызстана, построенное еще при СССР, в 1953 году, которое благодаря российскому инвестору продолжает функционировать.

Территории других бюджетообразующих предприятий, таких как хлопчатобумажный комбинат, где в три смены работало 12 тысяч человек, шелковый комбинат, насосный завод, в настоящее время превращены в базары, где продают товары из Турции, Китая и Узбекистана.

На предприятии сохранились копия грамоты и благодарность, полученные Александром Румянцевым за вклад в укрепление дружественных связей между Санкт-Петербургом и Кыргызской Республикой и активную инвестиционную деятельность.

Но аким Араванского района инициировал судебное разбирательство. Он подал иск о признании недействительным договора купли-продажи от 12 августа 1997 года (прошло 27 лет!), заключенного между Ошским фондом госимущества и ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була».

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В иске указано, что хлопкозавод имеет задолженность по налогам — 79 миллионов 890 тысяч 64 сома, нет подлинника договора купли-продажи от 12 августа 1997 года, земельный участок используется не по назначению.

Неужели аким не понимает, что не может функционировать предприятие, которое имеет задолженность почти 80 миллионов сомов? Ведь такого просто не допустят налоговые органы.

Кстати, в ответ на запрос в Государственную налоговую службу был получен ответ, что такой задолженности нет.

Областной государственный архив на наш запрос выдал документ, свидетельствующий, что указанный акимом договор купли-продажи имеется на хранении.

Возникает вопрос: зачем аким указывает в иске ложные данные?

Также непонятно, из чего исходил аким, утверждая, что земля якобы используется не по назначению. Ведь эта информация не соответствует действительности.

Но на последнем судебном процессе в Араванском районном суде, когда были приобщены все указанные выше доводы и документы, судья затребовал устав предприятия. Документ был предоставлен.

И основанием для удовлетворения иска акима суд указал, что директор ОАО не вправе был подписывать договор без доверенности совета директоров, поскольку вышел за пределы суммы, предусмотренной его полномочиями на право подписание сделок. При этом суд не опросил председателя совета директоров, присутствующего на процессе, была ли такая доверенность и было ли их согласие на подписание договора?

Такая доверенность есть, и она представлена Ошскому областному фонду госимущества вместе с договором купли-продажи.

Сам представитель Фонда госимущества на суде занял позицию постороннего наблюдателя. На усмотрение суда, говорил он. Но ведь заключение договора проходило под контролем и по инициативе Фонда госимущества.

А ранее от прокуратуры Ошской области был получен ответ, что аким проверку не проводил, а внес исковое заявление по материалам другой проверки, проведенной Службой по земельному и водному надзору.

Отмечено, что проверка проведена с грубыми нарушениями требований законодательства о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства.

Такая проверка не могла быть проведена, поскольку указом президента установлен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства.

«...В этой связи прокуратурой области, начальником Службы по земельному и водному надзору и ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области внесены представления об устранении нарушений нормативного правового акта. Потребовано привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законности», — говорится в ответе на инициативу акима о проверке.

Стоит также подчеркнуть, что с момента подписания договора и до настоящего времени, то есть, повторюсь, прошло более 27 лет, договор не обжалован. Права акционеров не ущемлены и не понятно, почему вдруг суд вмешался в компетенцию акционерного общества?

Суд второй инстанции прошел без представителя предприятия.

24 января после вынесения решения суда второй инстанцией инвестор направил извещение в кабинет министров на начало инвестиционного арбитража (ISDS) и проведения такой процедуры, предусмотренные Конвенцией «О защите прав инвестора» и Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике».

Согласно Конвенции «О защите прав инвестора» и Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике» инвестиции не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции, а споры по осуществлению инвестиций рассматриваются международными судами или международными арбитражными судами.

Также установлен запрет на вмешательство государственных органов в экономическую деятельность инвесторов и право инвестора на обращения в международные суды.

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ОАО «Араванскй хлопкозавод «Ак-Була» пришлось пережить наезды (иначе происходящее не назовешь), которые в конце концов были признаны судом незаконными. Теперь аким района инициировал новые судебные разбирательства.

Могу сказать, что не было еще ни одного года, чтобы чиновники не пытались вставлять палки в колеса успешно и стабильно работающему предприятию.

Считаю, что именно из-за таких чиновников руководству Кыргызстана потом приходится краснеть, когда премьер-министр другого государства фактически отчитывает.

Адвокат Валерьян Вахитов.