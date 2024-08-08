Как чиновники госорганов игнорируют указания президента страны Садыра Жапарова

На местах чиновники под различными предлогами игнорируют политику государства и президента Кыргызстана Садыра Жапарова, которая направлена на защиту инвестиционной политики и предпринимательской деятельности.

Известный адвокат Валериан Вахитов отмечает, что глава государства уделяет большое внимание привлечению иностранных инвестиций, в том числе подписанными указами, гарантируя бизнесу стабильность работы и защиту от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность. Однако, по данным юриста, не все чиновники исполняют указание главы страны, и пояснил, почему так считает:

— Одной из знаковых инициатив Садыра Нургожоевича для защиты предпринимательства является принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов», где, кроме прочего, предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Однако опыт моей работы показывает, что на местах чиновники под различными предлогами игнорируют политику государства и президента, которая ставит цель — защитить инвестиционную и предпринимательскую деятельность.

Приведу только один пример о постоянном вмешательстве в деятельность одного из крупнейших предприятий на юге Кыргызстана — ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була», где акционерами являются 112 человек, в том числе граждане Кыргызстана и Российской Федерации. Пакетом более 94 процентов акций владел инвестор из РФ Александр Викторович Румянцев, который в настоящее время передал их А. Судакову.

Александр Викторович поделился со мной воспоминаниями, как в середине 90-х годов он в группе с другими российскими предпринимателями по приглашению правительства посетил Кыргызстан. По рекомендации в 1997 году он выкупил 70 процентов акций Араванского хлопкозавода. Эти акции, согласно концепции разгосударствления и приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике, были выставлены на купонный и денежный аукцион. 30 процентов акций были приобретены трудовым коллективом.

То есть, согласно силе пункта 2.3 Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике», Александр Румянцев является иностранным инвестором, вложившим прямые инвестиции в развитие экономики Кыргызстана.

На заводе мне показали копии сохранившихся у них грамот и благодарность, которыми отмечен труд Александра Румянцева. Этих наград он был удостоен за вклад в укрепление дружественных связей Санкт-Петербурга с Кыргызской Республикой и активную инвестиционную деятельность.

Как рассказывали мне ветераны производства, в тот период завод практически не работал. Рабочие не получали заработную плату, имелись многотысячные долги в бюджете. Работники выживали за счет продажи оставшихся после развала Союза металлолома, древесины и кирпичей.

При помощи компаньонов инвестору Александру Румянцеву удалось закупить новые станки, оборудование и наладить производство. В настоящее время предприятие стабильно функционирует, обеспечивая в сезон работой более 100 сотрудников. Задолженности по налогам не имеется. Переплата по НДС составляет 2040,4 тысячи сомов, по налогу на прибыль 5,8 тысячи сомов.

Однако вместо наращивания производственной деятельности предприятию приходится отбиваться от многочисленных проверок государственных органов. Только за последние 3 — 4 года пришлось пережить четыре таких официальных рейда.

Ранее, в 2020 — 2021 годах, на сайте 24.kg и в газете «Вечерний Бишкек» были опубликованы жалобы на действия следователя ГСБЭП при правительстве (позже ликвидированный Финпол. — Прим. редакции), который наложил арест на расходную часть банковского счета, куда поступило 155 миллионов рублей из РФ по договорам займа от российской компании ЗАО «Боллард» (Санкт-Петербург).

В силу пунктов 1,2,3 статьи 1 Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике» это были прямые инвестиции, которые предназначались для оплаты налоговых, страховых и иных отчислений, кредитования крестьянских хлопкосеющих хозяйств на период весенних полевых работ. Напомню, более чем полтора года завод не работал.

По подсчетам экономистов, ущерб, нанесенный предприятию и бюджету в связи с остановкой предприятия, многократно превысил арестованную сумму.

Следственным отделом ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области было прекращено досудебное производство за отсутствием признаков состава преступления.

Несмотря на понесенные убытки, российские инвесторы смогли вновь запустить работу предприятия. На одном из заседаний прошлого созыва Жогорку Кенеша депутат Улукбек Садиков, куда была направлена наша жалоба об аресте денежных средств, вполне резонно отметил, что таким людям, как Румянцев, надо давать гражданство Кыргызстана.

Через некоторое время теперь уже на основании письма начальника Араванского районного управления архитектуры была опять проведена проверка в акционерном обществе.

Трудовой коллектив направил жалобу в надзорный орган.

Проверкой, проведенной прокуратурой Араванского района, были установлены грубые нарушения законодательства и порядка проведения проверок субъектов предпринимательства, о чем было внесено представление Государственному агентству архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызской Республики.

В августе 2023 года была проведена проверка Южным управлением Госфиннадзора. Наложен штраф на ОАО «Араванский хлопкозавод Ак- Була». Ошский городской суд постановлением от 3 октября 2023 года отказал в удовлетворении жалобы адвоката об отмене постановления о наложении штрафа.

Определением Ошского областного суда апелляционная жалоба адвоката хлопкозавода удовлетворена. Отменено определение Ошского городского суда от 3 октября 2023 года и постановление Южного управления Госфиннадзора о наложении штрафа. Производство о правонарушении прекращено.

И вновь проверкой, проведенной Ошским региональным управлением по градостроительству и архитектуре ими в Араванский районный суд, было направлено исковое заявление о сносе навеса из облегченной конструкции, построенной на территории завода.

Постановлением Араванского районного суда от 18 апреля 2024 года отказано в удовлетворении искового заявления. Постановление не обжаловано. Оно вступило в силу.

И теперь уже настала очередь акима Араванского района, который в июле внес исковое заявление в районный суд о признании недействительным договора купли-продажи от 12 августа 1997 года, заключенного между Ошским управлением Фонда госимущества и ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була», со дня совершения которого прошло 27 лет. Это нонсенс. Как уже было указано выше, 70 процентов акций хлопкозавода были выкуплены на денежном и купонном аукционе российским инвестором, 30 процентов были проданы трудовому коллективу.

Согласно нормативным актам, регулирующим такие правоотношения, право собственности на акции предприятия наступает у победителей аукциона с момента включения их в реестр акционеров этого предприятия.

Такого, чтобы чиновник районной администрации вмешивался в предпринимательскую деятельность путем подачи иска, нет ни в одной практике ни одного государства, где во главу угла ставят закон и его исполнение. Задача акима привлекать инвестиции, защищать предпринимателей, способствуя развитию экономики региона. Валериан Вахитов

В статье 2 Закона «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» установлено, что проверка — это любая форма государственного контроля или надзора.

Законодатель установил жесткие ограничения для государственных органов постановлением кабинета министров КР от 29 сентября 2023 года № 516. (их 17 ), определив перечень уполномоченных органов, имеющих право государственного контроля или надзора путем проведения проверок субъектов предпринимательства, в четко установленном законом порядке.

Аким не является таким уполномоченным органом и не имеет права вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства.

Отмечу, что в своем исковом заявлении аким распространил ложную информацию. Он написал, что предприятие имеет задолженность по налогам в сумме более 79 миллионов сомов. Проблема в том, что Александром Румянцевым и его двумя компаньонами из Санкт-Петербурга подписан меморандум -соглашение об инвестировании в Ошскую область вкупе с предприятием $10 миллионов. Инвесторы сейчас пребывают в недоумении.

Адвокат Валериан Вахитов.