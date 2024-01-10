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Подписан указ о временном запрете на проверки субъектов предпринимательства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства».

В целях стабилизации экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения дальнейшего развития бизнес-среды, привлечения и улучшения инвестиционного климата, а также устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Ввести мораторий на проверки субъектов предпринимательства до 31 декабря 2024 года, проводимые правоохранительными и другими уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства, за исключением проверок, осуществляемых по запросу должностных лиц государственных органов в случае выявления конкретных фактов нарушения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской Республики с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики, регламентирующий правила проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными органами, исключительно после их регистрации в органах прокуратуры.

3. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики усилить надзор за законностью и обоснованностью проверок, проводимых правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными органами, имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства.

4. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства до 31 декабря 2023 года» от 21 ноября 2022 года № 380.

5. Кабинету Министров Кыргызской Республики в месячный срок принять меры, вытекающие из настоящего Указа, а также привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283813/
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