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Бизнес

MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»

22 декабря 2024 года завершилась масштабная акция от MKassa и MBusiness «Принимай платежи по QR», созданная для предпринимателей страны при поддержке MBANK. Участники акции имели возможность получить ценные призы, включая три автомобиля Toyota Camry 80. Завершением акции стало вручение третьей Toyota Camry 80 владельцу магазина одежды на рынке «Дордой».

Акция «Принимай платежи по QR» объединила тысячи предпринимателей из различных сфер малого и среднего бизнеса.

Среди участников были:

  • владельцы магазинов продуктов питания и бытовых товаров;
  • рестораны и кафе, включая семейные заведения и сети быстрого питания;
  • салоны красоты и spa;
  • магазины автозапчастей и техники;
  • другие представители розничной торговли и услуг.

Этот широкий спектр участников демонстрирует, что победить мог любой, вне зависимости от сферы деятельности или масштаба бизнеса. Каждый успешный платеж по QR-коду становился шагом к главному призу.

Победители трех этапов акции

  1. Тажыгуль — сеть магазинов косметики «Оптовые цены».
  2. Шахида — сеть суши-баров «Азия Суши».
  3. Стамбек — магазин одежды на рынке «Дордой».

«До последнего не знал, что стал победителем. Машина для меня — это был настоящий шок! Об акции я узнал из приложения MBANK. Спасибо за такую возможность, это действительно поддержка для моего бизнеса», — поделился эмоциями победитель третьего этапа.

Акция «Принимай платежи по QR» стала лишь одним из шагов банка на пути поддержки жителей Кыргызстана. MBANK продолжает разрабатывать и внедрять современные инструменты, которые помогают предпринимателям не только справляться с текущими вызовами, но и расти и развиваться.

«Мы верим, что наша миссия — поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя простые и удобные решения. Мы благодарим всех участников акции за доверие и стремление к развитию», — отметили в MBANK.

Новый этап возможностей

MBANK продолжит предлагать инновационные решения, которые позволят бизнесу быть еще эффективнее и успешнее. Банк всегда ставит на первое место своих клиентов и их развитие.

MBANK — первый цифровой банк Кыргызстана. Оставайтесь с нами и добивайтесь новых высот вместе с современными технологиями!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315559/
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