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Бизнес

MBANK наградил победителей второго этапа акции «Принимай платежи по QR»

12 декабря 2024 года ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK провел второй этап награждения в рамках акции «Принимай платежи по QR» от MBusiness и MKassa. На торжественном мероприятии был вручен второй автомобиль Toyota Camry 80.

Среди победителей второго этапа оказались предприниматели из разных сфер малого и среднего бизнеса. Главный приз — автомобиль Toyota Camry 80 — достался владелице сети суши-баров «Азия Суши» в городе Бишкеке.

«Я была в полном восторге, когда узнала, что выиграла автомобиль! Это невероятная поддержка для моего бизнеса и вдохновение продолжать двигаться вперед. Спасибо MBANK за такую замечательную возможность! Теперь я точно знаю, что использование современных технологий — это путь к успеху», — поделилась победительница.

В рамках мероприятия были вручены и другие ценные призы. Все победители отметили, что участие в акции стало для них не только приятным сюрпризом, но и стимулом активнее использовать возможности безналичных платежей в своей работе. Акция объединяет предпринимателей по всей стране, делая современные технологии доступными для каждого.

Как проходит акция?

С 7 октября 2024 года до 22 декабря 2024-го предприниматели страны активно принимают безналичные платежи по QR-коду через платежные инструменты MBusiness и MKassa и выигрывают призы.

Главные призы включают три автомобиля Toyota Camry IX поколения, фирменный мерч, наушники AirPods Pro 2, телефоны iPhone 16 и ноутбуки MacBook Air M2.

«Мы гордимся тем, что наша акция продолжает вдохновлять предпринимателей использовать современные платежные инструменты. Каждый этап награждения подтверждает, что упорство и инновации приводят к успеху. Мы призываем всех предпринимателей продолжать принимать платежи по QR-коду и бороться за главный приз — третий автомобиль Toyota Camry 80», — отметил в MBANK.

Как принять участие?

Участвовать просто — принимайте оплату по QR-коду через MBusiness и MKassa, и каждая успешная транзакция приближает вас к победе!

Призы распределяются следующим образом:

  • каждая 5-тысячная операция среди всех участников акции принесет приз комплекта фирменного мерча;
  • каждая 50-тысячная операция среди всех участников акции — AirPods Pro 2;
  • каждая 100-тысячная операция среди всех участников акции — iPhone 16;
  • каждая 300-тысячная операция среди всех участников акции — MacBook Air M2.

Участники, совершившие транзакции с порядковыми номерами, кратными 10 тысячам, будут претендовать на главный приз — автомобиль Toyota Camry 80. Победители среди этих участников определяются по наибольшему обороту по приему оплаты через QR-код за каждый период акции.

MBusiness и MKassa — это надежные и современные инструменты для ведения бизнеса. Принимайте оплату по QR-коду и наслаждайтесь удобством платежей, а также возможностью стать обладателем шикарных призов.

Подробнее об акции.

Акция «Принимай платежи по QR» продолжается до 22 декабря 2024 года! Не упустите шанс стать следующим победителем. Каждая транзакция по QR-коду увеличивает ваши шансы на выигрыш третьего автомобиля Toyota Camry 80. Примите участие и станьте частью истории успеха!

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314076/
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