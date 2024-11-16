MBANK объявил первого обладателя автомобиля Toyota Camry 80 и других победителей

15 ноября 2024 года ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK подвел итоги первого этапа акции «Принимай платежи по QR» от MBusiness и MKassa. В рамках розыгрыша определен первый обладатель главного приза — автомобиля Toyota Camry 80.

Победительницей стала владелица сети магазинов косметики, активно использующая MBusiness и MKassa для безналичных платежей. Это лишь первая из трех машин, которые будут разыграны в рамках акции. Помимо главного приза, более 300 участников уже получили свои подарки.

Присоединяйтесь к акции и получите шанс стать следующим победителем! Подключайтесь к MBusiness и MKassa уже сегодня, чтобы принять участие в розыгрыше и выиграть ценные призы!

«Я даже не ожидала, что выиграю. Узнала об акции случайно, а участие было просто следствием того, что я всегда использую MBANK для приема платежей. Я не стремилась к победе и, честно говоря, думала, что такие вещи случаются только с другими. Когда мне сообщили, что я выиграла, это стало для меня настоящим сюрпризом. Я благодарна организаторам за такую возможность», — поделилась победительница.

Награждение прошло в торжественной и праздничной атмосфере, с фуршетом, ярким салютом и музыкальными выступлениями. Атмосфера события была наполнена волнением и радостью от предстоящих награждений.

Среди победителей оказались предприниматели из различных отраслей малого и среднего бизнеса из всего Кыргызстана, активно использующие QR-код для приема платежей. Среди них есть владельцы магазинов, представители сферы услуг, швейного производства и кафе. Но всех их объединяет использование современных платежных решений в бизнесе.













«MBANK всегда поддерживает малый и средний бизнес, так как понимает важность его развития для экономики КР. Мы стремимся предоставлять предпринимателям современные инструменты для ведения бизнеса, а также создавать условия для их роста и процветания. Акция «Принимайте платежи по QR» — это одна из инициатив, направленных на поддержку цифровизации и внедрение безналичных платежей в повседневную практику. Мы уверены, что такие мероприятия мотивируют предпринимателей, а также помогают сделать их бизнес более удобным и эффективным», — отметил Александр Чернощекин, директор по развитию корпоративного бизнеса.

Акция «Принимайте платежи по QR» продолжается до 22 декабря этого года. Участники, принимающие безналичные платежи через MBusiness и MKassa, имеют шанс выиграть два оставшихся автомобиля и другие ценные призы. Подключайтесь к MBusiness, принимайте платежи по QR и станьте ближе к победе!

Как принять участие?

Участвовать просто — принимайте оплату по QR-коду через MBusiness и MKassa, и каждая успешная транзакция приближает вас к победе!

Призы распределяются следующим образом:

каждая 5-тысячная операция среди всех участников акции принесет приз — комплект фирменного мерча;

каждая 50-тысячная операция среди всех участников акции — AirPods Pro 2;

каждая 100-тысячная операция среди всех участников акции — iPhone 16;

каждая 300-тысячная операция среди всех участников акции — MacBook Air M2.

Участники, совершившие транзакции с порядковыми номерами, кратными 10 тысяч, будут претендовать на главный приз — Toyota Camry 80. Победители среди этих участников определяются по наибольшему обороту по приему оплаты через QR-код за каждый период акции.

MBusiness и MKassa — это надежные и современные инструменты для ведения бизнеса. Принимайте оплату по QR-коду и наслаждайтесь удобством платежей, а также возможностью стать обладателем шикарных призов.

Подробнее об акции

Кроме того, с 5 ноября по 31 декабря 2024 года для новых клиентов действует акция 0 процентов комиссии на прием платежей при подключении к онлайн-кассе MKassa. Успейте подключиться и воспользоваться выгодным предложением!

Акция продолжается, а впереди еще две машины и сотни гаджетов. Присоединяйтесь к участникам, которые уже выиграли, и станьте следующими счастливчиками!

Участвуйте в акции и получайте ценные призы. Подключайтесь к MBusiness и MKassa и принимайте участие в розыгрыше прямо сейчас!

MBANK — первый цифровой!

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