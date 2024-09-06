10:50
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше

В Кыргызстане большую значимость имеют семья и ее ценности, поэтому Мобильный оператор О! улучшил тариф «О!Семья+», снизив стоимость и наполнив еще большим спектром услуг.

С тарифом «О!Семья+» вы можете планировать ваш семейный бюджет на мобильную связь и интернет с точностью до тыйына. У вас будет единый счет, который легко контролировать и удобно пополнять.

Тариф «О!Семья+» — это улучшенный комплект из четырех номеров, каждому из которых доступны:

  • 40 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета на каждый смартфон;

  • БЕСПЛАТНЫЕ звонки в сети О!;

  • 5 минут для звонков на другие мобильные сети КР;

  • популярные 40 ТВ-каналов;

  • определение местоположения детей в приложении «Мой О!».

Абонентская плата за весь комплект в размере 990 сомов за 30 дней снимается только с одного главного номера.

«Мобильный оператор О! сохраняет стоимость семейного тарифа низкой для своих абонентов. При этом добавились новые услуги — это 40 каналов мобильного телевидения и звонки на другие сети. Меняется только качество сети О!, причем в лучшую сторону, ведь за это время построены тысячи новых базовых станций, а емкость и охват сети улучшены многократно. По большому счету этот семейный комплект социальный, ведь он позволяет хорошо экономить семье и платить за связь гораздо меньше, чем если бы каждый пользовался индивидуальным тарифом»,  отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Бабушка с дедушкой тоже на связи

При необходимости можно увеличить до шести человек. Максимально в группе может находиться до шести номеров, включая главный.

Понравился тариф, но вы уже абонент О!?

При покупке комплекта «О!Семья» можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера.

Где приобрести

Приобрести комплект и подключиться к тарифу «О!Семья+» можно в любом O!Store.

Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «О!Семья+» на сайте www.o.kg и по телефонам:

966 (звонок для абонентов О! бесплатный);

0500 000 966 (для абонентов других операторов связи).

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/304205/
просмотров: 511
Версия для печати
Материалы по теме
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Стартовал новый поток бесплатной стажировки в О! — Java Backend Developer 6.0
Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation от О!
Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами
До 15 августа все телефоны в КР должны быть зарегистрированы
Пополняйте баланс абонента О! из-за границы в приложении «СберБанк Онлайн»
Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости сети в Кыргызстане
Популярные новости
MBANK и&nbsp;Кыргызгосстрах подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MBANK и Кыргызгосстрах подписали меморандум о сотрудничестве
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Бизнес
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
Госбанк развития Кыргызской Республики выделил &laquo;Элдик Банку&raquo; 200 миллионов сомов Госбанк развития Кыргызской Республики выделил «Элдик Банку» 200 миллионов сомов
6 сентября, пятница
10:48
В Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт скота В Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт скота
10:38
Правозащитные организации призывают отменить решение о ликвидации Kloop Media
10:22
В Хакасии кыргызстанцев и других мигрантов уличили в нарушении правил въезда
10:00
История Первого детского хосписа: как поддержка и забота меняют судьбы
09:44
Кыргызстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций?