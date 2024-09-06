Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше

В Кыргызстане большую значимость имеют семья и ее ценности, поэтому Мобильный оператор О! улучшил тариф «О!Семья+», снизив стоимость и наполнив еще большим спектром услуг.

С тарифом «О!Семья+» вы можете планировать ваш семейный бюджет на мобильную связь и интернет с точностью до тыйына. У вас будет единый счет, который легко контролировать и удобно пополнять.

Тариф «О!Семья+» — это улучшенный комплект из четырех номеров, каждому из которых доступны:

40 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета на каждый смартфон;

БЕСПЛАТНЫЕ звонки в сети О!;

5 минут для звонков на другие мобильные сети КР;

популярные 40 ТВ-каналов;

определение местоположения детей в приложении «Мой О!».

Абонентская плата за весь комплект в размере 990 сомов за 30 дней снимается только с одного главного номера.

«Мобильный оператор О! сохраняет стоимость семейного тарифа низкой для своих абонентов. При этом добавились новые услуги — это 40 каналов мобильного телевидения и звонки на другие сети. Меняется только качество сети О!, причем в лучшую сторону, ведь за это время построены тысячи новых базовых станций, а емкость и охват сети улучшены многократно. По большому счету этот семейный комплект социальный, ведь он позволяет хорошо экономить семье и платить за связь гораздо меньше, чем если бы каждый пользовался индивидуальным тарифом», — отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Бабушка с дедушкой тоже на связи

При необходимости можно увеличить до шести человек. Максимально в группе может находиться до шести номеров, включая главный.

Понравился тариф, но вы уже абонент О!?

При покупке комплекта «О!Семья» можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера.

Где приобрести

Приобрести комплект и подключиться к тарифу «О!Семья+» можно в любом O!Store.

Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе «О!Семья+» на сайте www.o.kg и по телефонам:

966 (звонок для абонентов О! бесплатный);

0500 000 966 (для абонентов других операторов связи).

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