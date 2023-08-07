Оплати налоги легко и быстро через MegaPay

Государственная налоговая служба КР напоминает о приближающихся сроках уплаты налогов. 1 сентября 2023 года истекает срок оплаты налога на транспортное средство и недвижимость, не используемую для предпринимательской деятельности.
Оплатить налоги вовремя, пока они не превратились в задолженность, можно всего за несколько минут.
Приложение MegaPay от MEGA позволяет перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами.
В MegaPay можно оплатить следующие виды налогов:
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автоналог;
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налог на недвижимое имущество;
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налог на недвижимое имущество II группы;
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налог на недвижимое имущество III группы;
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налог на приусадебные участки.
Оплатить любой из указанных видов налогов довольно просто. Для этого:
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откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Налоги ГНС»;
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выберите необходимый к оплате налог;
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введите ИНН владельца, госномер (для автоналога), сумму оплаты (при оплате автоналога сумма рассчитывается автоматически), укажите город/область, район, регион;
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нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите платеж.
Готово! Комиссия за платеж составляет 20 сомов.
Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!