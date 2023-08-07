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Бизнес

Оплати налоги легко и быстро через MegaPay

Государственная налоговая служба КР напоминает о приближающихся сроках уплаты налогов. 1 сентября 2023 года истекает срок оплаты налога на транспортное средство и недвижимость, не используемую для предпринимательской деятельности.

Оплатить налоги вовремя, пока они не превратились в задолженность, можно всего за несколько минут.

Приложение MegaPay от MEGA позволяет перейти на полное дистанционное взаимодействие с налоговыми органами.

В MegaPay можно оплатить следующие виды налогов:

  • автоналог;

  • налог на недвижимое имущество;

  • налог на недвижимое имущество II группы;

  • налог на недвижимое имущество III группы;

  • налог на приусадебные участки.

Оплатить любой из указанных видов налогов довольно просто. Для этого:

  • откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Налоги ГНС»;

  • выберите необходимый к оплате налог;

  • введите ИНН владельца, госномер (для автоналога), сумму оплаты (при оплате автоналога сумма рассчитывается автоматически), укажите город/область, район, регион;

  • нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за платеж составляет 20 сомов.

Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271896/
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